Первый троллейбус купили

Победителем тендера на покупку одного из двух троллейбусов за счет целевой государственной субвенции стало предприятие «Черниговский автозавод».

Об этом сообщила заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба. Сумма, заявленная в тендерном предложении, составила 5 миллионов гривен.

По словам Вадим Ляха, техника должна прибыть в город в течение четырех месяцев. Не исключено, что в ходе переговоров с предприятием этот срок удастся сократить.

К слову: по информации директора СТрУ Сергей Иванченко, вышедшие из строя двигатели трех троллейбусов отремонтировали. Таким образом, к настоящему моменту все графики движения восстановлены.