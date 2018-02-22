«Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду

|22 февраля 2018
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Проблема с водоснабжением и водоотведением в Славянске имеет все признаки системного кризиса и в любой момент может обернуться катастрофой. Об этом на пресс-конференции 21 февраля говорил экс-и. о. городского головы, руководитель общественной организации «Наш дом - Славянск» Олег Зонтов.
Как показывают опросы населения, ситуацию с водой славянцы выносят в топ городских проблем. Постоянные порывы труб, засоры канализации, износ сетей, некоторым из которых более 100 лет, приводят к тому, что до 70% купленной городом питьевой воды не доходит до потребителя. Этот вопиющий показатель - самый большой в Украине. Плюс к этому, кредиторская задолженность «Славгорводоканала» составляет 72 млн гривен, что соответствует десятой части местного бюджета. Не нужно быть профильным специалистом, чтобы понять: при сложившейся ситуации в дальнейшем проблемы будут лишь нарастать.
- Долгие годы в Славянске делались попытки исправить такое положение вещей. Но практически все они носили локальный характер. Мы латали трубы, проводили текущие ремонты, но это лишь позволяло поддерживать водоканал на плаву, - говорит Олег Зонтов.
По его словам, единственной масштабной акцией был кредит Международного банка реконструкции и развития на 3,9 млн долларов, который город взял в каденцию Валентина Рыбачука. Но и этот шанс в корне решить проблему провалился. Многочисленные нарушения привели к тому, что документы, изъятые СБУ в 2015 году в результате серьезных проверок, до сих пор находятся у правоохранителей, итогов их работы город пока не узнал. Зато на Славянске висит колоссальная задолженность - ведь кредит, взятый в 2009 году при долларе «по восемь», приходится отдавать совсем по другому курсу.
- Вполне очевидно, что на местном уровне решить эту проблему мы не сможем, - уверен Олег Зонтов. - Поэтому в феврале нынешнего года я провел брифинг в Верховной Раде, где попытался обратиться внимание правительства на ситуацию с водой в Славянске.
Зонтов, возглавлявший город в самые трудные 2014-2015 годы, с сожалением констатирует, что сейчас у Славянска нет мощного лобби в парламенте, и «город уже не в тренде».
- Поэтому борьба за воду Славянска должна стать всеобщей и поистине народной, - говорит он.
Первым шагом в этой борьбе станет сбор подписей под обращением к Кабинету министров, который инициирует ОО «Наш дом - Славянск». После этого правительство должно создать рабочую группу по изучению ситуации. В нее следует включить представителей местной громады и экспертов. Результатом работы группы станет проект постановления о «Программе комплексной модернизации системы водоснабжения и водоотведения города Славянска». Кабмин со свой стороны должен будет найти средства на ее реализацию.
- Такие механизмы есть, - говорит Олег Зонтов. - Это может стать перераспределение государственного бюджета или выделение его остатков в конце календарного года. Например, по такой модели в ноябре 2017-го правительство выделило 1,8 млрд гривен на погашение задолженности за водоснабжение в Донецкой области.
Руководитель ОО «Наш дом - Славянск» осознает, что это - непростой путь. Но другого у города просто нет.
- Конечно, в Славянске имеются и иные проблемы. Однако вода является основой жизни. Реализация программы даст нам чистую воду, чистые улицы и чистые реки, - считает Олег Зонтов.
По его расчетам, реализовать программу модернизации можно до 2020 года. Главное - иметь желание и заручиться поддержкой громады. Этот проект позволит уйти от КП «Вода Донбасса», используя в качестве альтернативы уникальное месторасположение города, который находится рядом с источником воды. Он решит проблему подтопления и утечек. В конце концов, он сыграет большую имиджевую роль. Ведь на сегодняшний день каждый третий житель Славянска - переселенец. А потому уровень и комфортность жизни здесь служит показателем для людей, оставшихся за линией разграничения.
- Давайте объединяться ради развития Славянска. Давайте решать проблему вместе, - призывает Олег Зонтов.
22 февраля 2018
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• Славянск примет областной конкурс чтецов
• Нарушители правил благоустройства станут известны всем
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• Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы
• В святогорской школе объявлен карантин
• У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки
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• Опорную школу обещают открыть к началу учебного года
• Планов громадье: «Сказку» отдать, игорный бизнес легализовать и построить Кремниевую долину
• Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года
• Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор
• Краеведы просят сохранить историческую память Славянска
• Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»
• В Славянске возрождается «Весенний фристайл»
• Актеры из Ивано-Франковска заставили славянцев смеяться и плакать
16 февраля 2018
• Родительские комитеты: если быть, то зачем
• Проект «Жилье для переселенцев» зашел в тупик
• Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет
• В Николаевке вновь опасная находка
• Насмерть переехал односельчанина
• Легковушка протаранила грузовик
• Искусанная лисой собака умерла от бешенства
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Проблема с водоснабжением и водоотведением в Славянске имеет все признаки системного кризиса и в любой момент может обернуться катастрофой. Об этом на пресс-конференции 21 февраля говорил экс-и. о. городского головы, руководитель общественной организации «Наш дом - Славянск» Олег Зонтов.