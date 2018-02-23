 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются

Антон Скворцов
23 февраля 2018 Просмотров: 160 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Начальник областного управления по вопросам физкультуры и спорта Владимир Мыцык: «Дети по желанию родителей оздоравливаются как на территории Донецкой области, так и за ее пределами. И я не вижу никакой проблемы в том, есть лагерь или его нет в собственности громады».
  • Депутат Славянского городского совета Ольга Алтунина: «Когда Славянску нужны какие-то объекты, например, здание для «Прозрачного офиса», мы берем деньги из бюджета и покупаем».
  • Преподаватель физвоспитания Славянского химтехникума Дмитрий Брежнев: «Я встречался со спортивными руководителями и тренерами из Краматорска, Бахмута и Константиновки. Все говорят: «Да вы что? Есть люди, которые не хотят этот объект (олимпийскую базу, - прим.) иметь?»

На совместном заседании постоянных комиссий Славянского горсовета 15 февраля вновь обсуждалась возможность передачи загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» Донецкой обладминистрации.  

Депутаты рассматривали петиции, которые были размещены на сайте горсовета и набрали свыше 250 голосов: первая – о поддержке строительства на базе лагеря спортивного комплекса, вторая – с требованием оставить здравницу в городской собственности. 

В заседании принимал участие начальник областного управления по вопросам физкультуры и спорта Владимир Мыцык.

СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ НУЖНО НА ЛАГЕРЬ

Вначале глава отдела образования проинформировал о том, во сколько лагерь обойдется бюджету города в этом году. По данным Игоря Рублевского, минимальный размер финансовых вливаний составит около двух миллионов гривен. В эту сумму входят: подготовка здравницы к летнему сезону, которая подразумевает только лишь косметический ремонт (340 тыс. гривен), содержание (432 тысячи) и собственно оздоровление детей (1 млн 79 тысяч). Если не ограничиваться спартанским минимумом, а создать в лагере более-менее комфортные условия, а также прибавить к этому расходы на выполнение предписаний в части пожарной безопасности, сумма вырастет еще на три миллиона. 

Игорь Рублевский отметил, что «Лесная сказка» была введена в эксплуатацию в 1976 году и с тех пор ни разу не видела капитального ремонта. «Поэтому для дальнейшего функционирования лагеря в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо привлечение значительных финансовых ресурсов», - подчеркнул он. По приблизительным подсчетам, речь идет о сумме свыше 11 миллионов гривен. В нынешнем же состоянии условия пребывания в «Лесной сказке» не соответствуют тем, в которых должны находиться дети, утверждает начальник гороо. 

Того же мнения придерживается Ольга Преображенская. Депутат выступила против того, чтобы дети из неблагополучных семей и других социально незащищенных категорий пребывали на отдыхе в подобной обстановке. При этом она подчеркнула, что к тому состоянию, в котором лагерь находится сейчас, привела бездеятельность предыдущих городских властей, не удосужившихся привести его в порядок или хотя бы начать действовать в этом направлении. Однако добавила, что это не удастся сделать и нынешнему городскому совету, поскольку таких сумм в бюджете города нет.    

В поддержку строительства спорткомплекса выступили депутат горсовета, чемпион-паралимпиец Виктор Смирнов и преподаватель физвоспитания Славянского химтехникума, тренер детской спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью Дмитрий Брежнев. В частности, он подчеркнул, что с неподконтрольной территории Донецкой области в  Украину переехали множество как спортсменов, так и их тренеров, в то время как все спортивные объекты остались за линией разграничения. «И Донецкая область, и Славянск нуждаются в такой спортивной инфраструктуре», - уверен Брежнев. 

«НЕ ПОЛУЧИМ НИЧЕГО ВЗАМЕН»

Категорически против безвозмездной передачи лагеря области выступили депутаты фракции «Самопомощь». По их мнению, в этом случае город попросту потеряет собственное имущество, не получив ничего взамен. 

Ольга Алтунина предположила, что, взявшись за «Лесную сказку», обладминистрация попросту пошла по пути наименьшего сопротивления. По ее мнению, лагерь является единственным объектом, который руководство области может получить в свое распоряжение бесплатно и не особо напрягаясь. Между тем, в Святогорске находится большое количество заброшенных баз отдыха, которые вполне могли бы подойти для строительства тренировочной базы. Однако для этого необходимо договариваться с их собственниками, которые вряд ли захотят расстаться со своим добром просто так. Кроме того, Ольга Алтунина отметила, что задачу ДонОГА значительно упрощает тот момент, что утверждение земельной документации по «Лесной сказке» уже находится в завершающей стадии. 

Также депутат справедливо заметила, что в случае необходимости Славянску приходится раскошеливаться самостоятельно – так было, когда за счет средств местного бюджета пришлось покупать помещение для создания  «Прозрачного офиса». 

В свою очередь, Дмитрий Кочуков считает, что, оставив лагерь за собой, Славянский горсовет может со временем – либо за бюджетные деньги, либо с привлечением частного капитала – превратить его в современную здравницу с достойными условиями проживания. Впрочем, по его мнению, областное руководство могло бы сделать диалог с городскими властями более содержательным, предложив Славянску достойную компенсацию – к примеру, приобретя для города Дворец культуры на ул. Университетской. Владимир Мыцык пообещал, что такая возможность будет рассмотрена. 

Настораживает депутатов и отсутствие сколько-нибудь внятного проекта будущего спорткомплекса и его финансирования. На данном этапе речь идет только о выделении средств на разработку проектно-сметной документации. 

Отдельно был затронут вопрос альтернативы оздоровлению детей в «Лесной сказке». Владимир Мыцык пообещал, что данный контингент школьников не останется без внимания: они получат возможность отдыхать в других оздоровительных учреждениях Донецкой области. С этой целью областная администрация будет ежегодно выделять городу триста путевок. «Оздоровление получите в полном объеме», - заверил он. 

Итогом дискуссии стала поддержка петиции о строительстве спорткомплекса. Петиция о том, чтобы оставить «Лесную сказку» в коммунальной собственности, достаточного количества голосов на комиссии не набрала.  

P. S.: Второй раз петиции рассматривались на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка 20 февраля. Вопросы также вызвали бурную дискуссию, разделив присутствующих на сторонников и противников передачи лагеря. В итоге ни одно из обращений поддержано не было.  

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

23 февраля 2018

«Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»

В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»

Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане

97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера

«Прометей» находится в шаге от чемпионства

Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги

Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве

Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих

Как в Славянске весну встречали

В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву

Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни

Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств

Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку

Как спасатели проводят профилактическую работу с населением

Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец

На БЗС микроавтобус сбил человека

Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются

Chanel выпустил коллекцию спортивного инвентаря

22 февраля 2018

«Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду

Славянск примет областной конкурс чтецов

Нарушители правил благоустройства станут известны всем

Сколько денег надо на медицину

Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

В святогорской школе объявлен карантин

Первый троллейбус купили

У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки

Масленица: из невошедшего

На Центральной кронируют тополя

Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы

Что делать, если газета не дошла до адресата

Также в разделе

Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих

— 23 февраля 2018 —

В крайне неприятной ситуации оказались квартиросъемщики коммунальной жилплощади, которая находится на улице Оскольской поселка Червоный Молочар. Вернувшись из столицы, куда им пришлось уехать в 2014 году, они обнаружили, что в квартире появились новые хозяева. Посчитав жилье бесхозным, исполком передал его очередникам.

Читать далее ⇒

«Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду

— 22 февраля 2018 —

Проблема с водоснабжением и водоотведением в Славянске имеет все признаки системного кризиса и в любой момент может обернуться катастрофой. Об этом на пресс-конференции 21 февраля говорил экс-и. о. городского головы, руководитель общественной организации «Наш дом - Славянск» Олег Зонтов. 

Читать далее ⇒

Нарушители правил благоустройства станут известны всем

— 22 февраля 2018 —

В результате рейдов, проведенных профильной инспекцией исполкома, нарушителям правил благоустройства выписаны 13 предписаний и составлены 7 админпротоколов.

Читать далее ⇒

Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

— 22 февраля 2018 —

Все использованные люминесцентные лампы, хранившиеся в учреждениях образования, на прошлой неделе были вывезены.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются »

На совместном заседании постоянных комиссий Славянского горсовета 15 февраля вновь обсуждалась возможность передачи загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» Донецкой обладминистрации.  

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Как в Славянске весну встречали

В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств

Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку

Как спасатели проводят профилактическую работу с населением

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Сколько денег надо на медицину

Что делать, если газета не дошла до адресата

Государственные земли начали передавать территориальным громадам

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Перелетные спицы

Непрестольные страсти

Генеральная ассамблея

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»

В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»

Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

23 февраля 2018

«Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»

В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»

Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане

97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера

«Прометей» находится в шаге от чемпионства

Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги

Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве

Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих

Как в Славянске весну встречали

В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву

Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни

Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств

Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку

Как спасатели проводят профилактическую работу с населением

Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец

На БЗС микроавтобус сбил человека

Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются

Chanel выпустил коллекцию спортивного инвентаря

22 февраля 2018

«Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду

Славянск примет областной конкурс чтецов

Нарушители правил благоустройства станут известны всем

Сколько денег надо на медицину

Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

В святогорской школе объявлен карантин

Первый троллейбус купили

У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки

Масленица: из невошедшего

На Центральной кронируют тополя

Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы

Что делать, если газета не дошла до адресата

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top