Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются

Депутаты рассматривали петиции, которые были размещены на сайте горсовета и набрали свыше 250 голосов: первая – о поддержке строительства на базе лагеря спортивного комплекса, вторая – с требованием оставить здравницу в городской собственности.

В заседании принимал участие начальник областного управления по вопросам физкультуры и спорта Владимир Мыцык.

СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ НУЖНО НА ЛАГЕРЬ

Вначале глава отдела образования проинформировал о том, во сколько лагерь обойдется бюджету города в этом году. По данным Игоря Рублевского, минимальный размер финансовых вливаний составит около двух миллионов гривен. В эту сумму входят: подготовка здравницы к летнему сезону, которая подразумевает только лишь косметический ремонт (340 тыс. гривен), содержание (432 тысячи) и собственно оздоровление детей (1 млн 79 тысяч). Если не ограничиваться спартанским минимумом, а создать в лагере более-менее комфортные условия, а также прибавить к этому расходы на выполнение предписаний в части пожарной безопасности, сумма вырастет еще на три миллиона.

Игорь Рублевский отметил, что «Лесная сказка» была введена в эксплуатацию в 1976 году и с тех пор ни разу не видела капитального ремонта. «Поэтому для дальнейшего функционирования лагеря в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо привлечение значительных финансовых ресурсов», - подчеркнул он. По приблизительным подсчетам, речь идет о сумме свыше 11 миллионов гривен. В нынешнем же состоянии условия пребывания в «Лесной сказке» не соответствуют тем, в которых должны находиться дети, утверждает начальник гороо.

Того же мнения придерживается Ольга Преображенская. Депутат выступила против того, чтобы дети из неблагополучных семей и других социально незащищенных категорий пребывали на отдыхе в подобной обстановке. При этом она подчеркнула, что к тому состоянию, в котором лагерь находится сейчас, привела бездеятельность предыдущих городских властей, не удосужившихся привести его в порядок или хотя бы начать действовать в этом направлении. Однако добавила, что это не удастся сделать и нынешнему городскому совету, поскольку таких сумм в бюджете города нет.

В поддержку строительства спорткомплекса выступили депутат горсовета, чемпион-паралимпиец Виктор Смирнов и преподаватель физвоспитания Славянского химтехникума, тренер детской спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью Дмитрий Брежнев. В частности, он подчеркнул, что с неподконтрольной территории Донецкой области в Украину переехали множество как спортсменов, так и их тренеров, в то время как все спортивные объекты остались за линией разграничения. «И Донецкая область, и Славянск нуждаются в такой спортивной инфраструктуре», - уверен Брежнев.

«НЕ ПОЛУЧИМ НИЧЕГО ВЗАМЕН»

Категорически против безвозмездной передачи лагеря области выступили депутаты фракции «Самопомощь». По их мнению, в этом случае город попросту потеряет собственное имущество, не получив ничего взамен.

Ольга Алтунина предположила, что, взявшись за «Лесную сказку», обладминистрация попросту пошла по пути наименьшего сопротивления. По ее мнению, лагерь является единственным объектом, который руководство области может получить в свое распоряжение бесплатно и не особо напрягаясь. Между тем, в Святогорске находится большое количество заброшенных баз отдыха, которые вполне могли бы подойти для строительства тренировочной базы. Однако для этого необходимо договариваться с их собственниками, которые вряд ли захотят расстаться со своим добром просто так. Кроме того, Ольга Алтунина отметила, что задачу ДонОГА значительно упрощает тот момент, что утверждение земельной документации по «Лесной сказке» уже находится в завершающей стадии.

Также депутат справедливо заметила, что в случае необходимости Славянску приходится раскошеливаться самостоятельно – так было, когда за счет средств местного бюджета пришлось покупать помещение для создания «Прозрачного офиса».

В свою очередь, Дмитрий Кочуков считает, что, оставив лагерь за собой, Славянский горсовет может со временем – либо за бюджетные деньги, либо с привлечением частного капитала – превратить его в современную здравницу с достойными условиями проживания. Впрочем, по его мнению, областное руководство могло бы сделать диалог с городскими властями более содержательным, предложив Славянску достойную компенсацию – к примеру, приобретя для города Дворец культуры на ул. Университетской. Владимир Мыцык пообещал, что такая возможность будет рассмотрена.

Настораживает депутатов и отсутствие сколько-нибудь внятного проекта будущего спорткомплекса и его финансирования. На данном этапе речь идет только о выделении средств на разработку проектно-сметной документации.

Отдельно был затронут вопрос альтернативы оздоровлению детей в «Лесной сказке». Владимир Мыцык пообещал, что данный контингент школьников не останется без внимания: они получат возможность отдыхать в других оздоровительных учреждениях Донецкой области. С этой целью областная администрация будет ежегодно выделять городу триста путевок. «Оздоровление получите в полном объеме», - заверил он.

Итогом дискуссии стала поддержка петиции о строительстве спорткомплекса. Петиция о том, чтобы оставить «Лесную сказку» в коммунальной собственности, достаточного количества голосов на комиссии не набрала.

P. S.: Второй раз петиции рассматривались на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка 20 февраля. Вопросы также вызвали бурную дискуссию, разделив присутствующих на сторонников и противников передачи лагеря. В итоге ни одно из обращений поддержано не было.