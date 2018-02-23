 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих

Антон Скворцов
23 февраля 2018 Просмотров: 371 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
О проблеме, с которой столкнулись ее братья, Елена Корбут рассказала руководству города на аппаратном совещании 20 февраля.

В крайне неприятной ситуации оказались квартиросъемщики коммунальной жилплощади, которая находится на улице Оскольской поселка Червоный Молочар. Вернувшись из столицы, куда им пришлось уехать в 2014 году, они обнаружили, что в квартире появились новые хозяева. Посчитав жилье бесхозным, исполком передал его очередникам.

Об этой ситуации на аппаратном совещании 20 февраля руководству города рассказала жительница Славянска Елена Корбут, чьи братья прописаны в этой квартире. Сейчас они вынуждены жить у нее, поскольку попасть домой не могут: новые жильцы заменили входную дверь. Между тем, женщина утверждает, что у них есть и ордер на эту жилплощадь, и запись о регистрации в паспорте. 

Оказалось, что казус произошел после того, как в 2014 году имущество совхоза «Червоный Молочар», в числе которого значилось и ведомственное жилье, было передано в коммунальную собственность города. Совхоза на тот момент уже давно не существовало, его имуществом распоряжался ликвидатор, рассказывает начальник отдела по вопросам учета и распределения жилплощади Анна Стешенко. Согласно спискам жильцов дома на улице Оскольской, которые имелись в его распоряжении, в упомянутой квартире никто прописан не был. Сами же братья там не жили, а лишь иногда наведывались. 

Жэк №7, на чей баланс был передан дом, в феврале 2017 года направил в исполком информацию о пустующей квартире. «Мы сделали запросы в БТИ о том, что квартира не приватизирована, проверили через Фонд госимущества, что она не находится в государственной собственности, и, согласно Жилищному кодексу, сделали вывод, что можем передать ее людям, которые состоят на квартирном учете», - рассказывает Анна Стешенко. После чего исполком и принял соответствующее решение. О том, что квартира переходит в другие руки, предыдущих жильцов никто не уведомил.

Теперь чиновники только лишь разводят руками и советуют им обращаться в суд. В свою очередь, те не согласны с таким развитием событий и настаивают, что исполком должен отменить собственное решение о передаче квартиры. Они готовы взломать дверь и занять ее, благо новые хозяева там пока не живут. А правомерны их действия или нет – пусть суд и решает, но только обращаться туда придется уже новым жильцам или представителям исполкома, считает Елена Корбут. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

23 февраля 2018

«Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»

В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»

Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане

97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера

«Прометей» находится в шаге от чемпионства

Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги

Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве

Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих

Как в Славянске весну встречали

В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву

Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни

Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств

Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку

Как спасатели проводят профилактическую работу с населением

Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец

На БЗС микроавтобус сбил человека

Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются

Chanel выпустил коллекцию спортивного инвентаря

22 февраля 2018

«Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду

Славянск примет областной конкурс чтецов

Нарушители правил благоустройства станут известны всем

Сколько денег надо на медицину

Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

В святогорской школе объявлен карантин

Первый троллейбус купили

У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки

Масленица: из невошедшего

На Центральной кронируют тополя

Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы

Что делать, если газета не дошла до адресата

Также в разделе

Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются

— 23 февраля 2018 —

На совместном заседании постоянных комиссий Славянского горсовета 15 февраля вновь обсуждалась возможность передачи загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» Донецкой обладминистрации.  

Читать далее ⇒

«Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду

— 22 февраля 2018 —

Проблема с водоснабжением и водоотведением в Славянске имеет все признаки системного кризиса и в любой момент может обернуться катастрофой. Об этом на пресс-конференции 21 февраля говорил экс-и. о. городского головы, руководитель общественной организации «Наш дом - Славянск» Олег Зонтов. 

Читать далее ⇒

Нарушители правил благоустройства станут известны всем

— 22 февраля 2018 —

В результате рейдов, проведенных профильной инспекцией исполкома, нарушителям правил благоустройства выписаны 13 предписаний и составлены 7 админпротоколов.

Читать далее ⇒

Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

— 22 февраля 2018 —

Все использованные люминесцентные лампы, хранившиеся в учреждениях образования, на прошлой неделе были вывезены.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих »

В крайне неприятной ситуации оказались квартиросъемщики коммунальной жилплощади, которая находится на улице Оскольской поселка Червоный Молочар. Вернувшись из столицы, куда им пришлось уехать в 2014 году, они обнаружили, что в квартире появились новые хозяева. Посчитав жилье бесхозным, исполком передал его очередникам.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Как в Славянске весну встречали

В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств

Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку

Как спасатели проводят профилактическую работу с населением

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Сколько денег надо на медицину

Что делать, если газета не дошла до адресата

Государственные земли начали передавать территориальным громадам

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Перелетные спицы

Непрестольные страсти

Генеральная ассамблея

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»

В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»

Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

23 февраля 2018

«Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»

В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»

Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане

97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера

«Прометей» находится в шаге от чемпионства

Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги

Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве

Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих

Как в Славянске весну встречали

В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву

Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни

Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств

Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку

Как спасатели проводят профилактическую работу с населением

Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец

На БЗС микроавтобус сбил человека

Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются

Chanel выпустил коллекцию спортивного инвентаря

22 февраля 2018

«Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду

Славянск примет областной конкурс чтецов

Нарушители правил благоустройства станут известны всем

Сколько денег надо на медицину

Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

В святогорской школе объявлен карантин

Первый троллейбус купили

У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки

Масленица: из невошедшего

На Центральной кронируют тополя

Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы

Что делать, если газета не дошла до адресата

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top