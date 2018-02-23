Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих

|23 февраля 2018
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В крайне неприятной ситуации оказались квартиросъемщики коммунальной жилплощади, которая находится на улице Оскольской поселка Червоный Молочар. Вернувшись из столицы, куда им пришлось уехать в 2014 году, они обнаружили, что в квартире появились новые хозяева. Посчитав жилье бесхозным, исполком передал его очередникам.
Об этой ситуации на аппаратном совещании 20 февраля руководству города рассказала жительница Славянска Елена Корбут, чьи братья прописаны в этой квартире. Сейчас они вынуждены жить у нее, поскольку попасть домой не могут: новые жильцы заменили входную дверь. Между тем, женщина утверждает, что у них есть и ордер на эту жилплощадь, и запись о регистрации в паспорте.
Оказалось, что казус произошел после того, как в 2014 году имущество совхоза «Червоный Молочар», в числе которого значилось и ведомственное жилье, было передано в коммунальную собственность города. Совхоза на тот момент уже давно не существовало, его имуществом распоряжался ликвидатор, рассказывает начальник отдела по вопросам учета и распределения жилплощади Анна Стешенко. Согласно спискам жильцов дома на улице Оскольской, которые имелись в его распоряжении, в упомянутой квартире никто прописан не был. Сами же братья там не жили, а лишь иногда наведывались.
Жэк №7, на чей баланс был передан дом, в феврале 2017 года направил в исполком информацию о пустующей квартире. «Мы сделали запросы в БТИ о том, что квартира не приватизирована, проверили через Фонд госимущества, что она не находится в государственной собственности, и, согласно Жилищному кодексу, сделали вывод, что можем передать ее людям, которые состоят на квартирном учете», - рассказывает Анна Стешенко. После чего исполком и принял соответствующее решение. О том, что квартира переходит в другие руки, предыдущих жильцов никто не уведомил.
Теперь чиновники только лишь разводят руками и советуют им обращаться в суд. В свою очередь, те не согласны с таким развитием событий и настаивают, что исполком должен отменить собственное решение о передаче квартиры. Они готовы взломать дверь и занять ее, благо новые хозяева там пока не живут. А правомерны их действия или нет – пусть суд и решает, но только обращаться туда придется уже новым жильцам или представителям исполкома, считает Елена Корбут.
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В крайне неприятной ситуации оказались квартиросъемщики коммунальной жилплощади, которая находится на улице Оскольской поселка Червоный Молочар. Вернувшись из столицы, куда им пришлось уехать в 2014 году, они обнаружили, что в квартире появились новые хозяева. Посчитав жилье бесхозным, исполком передал его очередникам.