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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

«Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт

Светлана Вьюниченко
27 февраля 2018 Просмотров: 144 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Лагерь «Орленок» расположен на территории 2,5 га. По словам мэра, этот лагерь, как и «Лесная сказка», не имеет противопожарной системы, но оборудован громоотводом.
  • Дети в «Орленке» проживают в 8-10-местных номерах, в каждом из которых имеется санитарный блок.

Летний оздоровительный лагерь «Лесная сказка» останется в коммунальной собственности Славянска. Об этом стало известно 23 февраля.

В этот день на имя городского головы Вадима Ляха пришло официальное письмо от Донецкой облгосадминистрации, подписанное заместителем губернатора Виктором Ремским. В нем ДонОВГА обратилась к руководству города с просьбой снять с рассмотрения вопрос о передаче детского лагеря в областную собственность с целью строительства региональной спортивной базы. 

«В связи с тем, что данная инициатива облгосадминистрации в настоящее время приобрела широкий резонанс среди общественности и жителей города Славянска, и для реализации данного проекта путем партнерства между всеми причастными лицами, облгосадминистрацией ведется поиск другого земельного участка», - говорится в письме. 

Общественники Славянска, развернувшие активную деятельность против передачи лагеря, первыми обнародовали это известие в соцсетях, назвав его победой. Городской голова Вадим Лях отметил, что жалеет об утраченной возможности, поскольку «такой шанс дается нечасто». Однако возвращаться к этой теме не намерен, поскольку «не привык жить прошлым».

Поскольку лагерь, оставшийся в ведении города, требует ремонта, мэр проанонсировал пути выхода из ситуации. 

- Еще до того, как мы узнали о письме из ДонОВГА, ко мне обратился руководитель «Бетонмаша» Максим Флерко. У них имеется детский лагерь «Орленок», расположенный недалеко от турбазы «Сосенки» в Святогорске. Он предложил заключить государственно-частное партнерство в отношении детской здравницы. Город вложил бы средства в подготовку лагеря к оздоровительному сезону, взамен сотрудники завода получили бы определенное количество путевок, - рассказал городской голова.

Даже после известия о том, что «Лесная сказка» по-прежнему с нами, предложение Бетонмаша, по словам Ляха, будет рассмотрено. В начале марта в «Орленок» отправится комиссия, чтобы определить, в каком состоянии находится лагерь и какого количества средств потребует. 

- «Лесную сказку» в нынешнем сезоне мы открыть не сможем. Будем искать средства на ее ремонт. Думаю, не имеет смысла в нынешнем году выделить несколько миллионов на пожарную сигнализацию, а через год, когда появятся деньги на реконструкцию, закупать ее заново. Поэтому в текущем году город выделит средства на проектно-сметную документацию по модернизации «Лесной сказки», - объяснил мэр.

По его словам, пока на месте лагеря, возможно, появится палаточный городок. С таким предложением в область уже обратился завхоз лагеря Владимир Скиба. Ему обещали поддержку и софинансирование. В палаточном городке будут отдыхать дети со Славянска, которые не испугаются бытовых неурядиц. Чем будет наполнен их досуг, так же, как и цена спартанского отдыха, станет известно в ближайшее время, сейчас проект находится в стадии разработки. По мнению градоначальника, детвору научат готовить еду, ходить в походы, сплавляться на байдарках. 

- Палаточный лагерь будет действовать, пока не отремонтируем «Лесную сказку». Дальше - будет видно. Возможно, параллельно с ним сможем отправлять детей в «Орленок», - сказал Вадим Лях.

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Комментарии к статье ««Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт»

Летний оздоровительный лагерь «Лесная сказка» останется в коммунальной собственности Славянска. Об этом стало известно 23 февраля.

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