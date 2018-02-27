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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями

Антон Скворцов
27 февраля 2018 Просмотров: 156 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Причинами перебоев в работе фильтровальной станции стала шуга на Донце.

На минувших выходных в микрорайоне Артема наблюдались перебои с водоснабжением. Ее не было почти целый день, за исключением нескольких часов в утреннее и вечернее время.

Вопреки предположениям, причиной тому стала не авария, а сезонное явление – образовавшееся на Донце из-за морозов скопление мелкого льда под названием шуга. Снежная «каша» попала в трубы маяцкого водозабора, нарушив тем самым привычный режим функционирования фильтровальной станции. Восстановлению нормальной работы оборудования сотрудникам «Славгорводоканала» пришлось посвятить оба выходных.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • В течение минувшей недели силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» были ликвидированы 26 порывов и утечек на водопроводных сетях и 39 засоров канализации. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 23,2 тысячи кубометров в сутки. Подача от КП «Компания «Вода Донбасса» составила 18,5 тыс. кубов, от фильтровальной станции — 4,7 тысячи. 
  • В течение минувшей недели нарушителям правил благоустройства были направлены 14 предписаний. На троих предпринимателей, которые не отреагировали на замечания, полученные ранее, составлены административные протоколы.

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Комментарии к статье «Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями»

На минувших выходных в микрорайоне Артема наблюдались перебои с водоснабжением. Ее не было почти целый день, за исключением нескольких часов в утреннее и вечернее время.

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