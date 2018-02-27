На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца

В этом году городская администрация намерена изменить отношения с дорожно-строительными предприятиями.

По словам Вадима Ляха, в предыдущие годы подрядчики, выигравшие тендеры, приступали к работам, когда им вздумается. Поэтому порой процесс укладки асфальтобетона происходил глубокой осенью, и, как следствие, качество такого ремонта не выдерживает никакой критики.

Чтобы такого не повторялось, в этом году в тендерной документации будет указано, что ремонтные работы должны быть выполнены в течение трех месяцев. Если подрядчик, выигравший конкурс, не успеет уложиться в срок, тендер будут играть заново.