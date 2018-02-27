На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца

|27 февраля 2018
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В этом году городская администрация намерена изменить отношения с дорожно-строительными предприятиями.
По словам Вадима Ляха, в предыдущие годы подрядчики, выигравшие тендеры, приступали к работам, когда им вздумается. Поэтому порой процесс укладки асфальтобетона происходил глубокой осенью, и, как следствие, качество такого ремонта не выдерживает никакой критики.
Чтобы такого не повторялось, в этом году в тендерной документации будет указано, что ремонтные работы должны быть выполнены в течение трех месяцев. Если подрядчик, выигравший конкурс, не успеет уложиться в срок, тендер будут играть заново.
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• Элина Свитолина защитила титул в Дубае
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• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
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В этом году городская администрация намерена изменить отношения с дорожно-строительными предприятиями.