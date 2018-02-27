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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца

Антон Скворцов
27 февраля 2018 Просмотров: 129 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Условием участия в тендере станет обязательство выполнения дорожного ремонта в трехмесячный срок.

В этом году городская администрация намерена изменить отношения с дорожно-строительными предприятиями.

По словам Вадима Ляха, в предыдущие годы подрядчики, выигравшие тендеры, приступали к работам, когда им вздумается. Поэтому порой процесс укладки асфальтобетона происходил глубокой осенью, и, как следствие, качество такого ремонта не выдерживает никакой критики. 

Чтобы такого не повторялось, в этом году в тендерной документации будет указано, что ремонтные работы должны быть выполнены в течение трех месяцев. Если подрядчик, выигравший конкурс, не успеет уложиться в срок, тендер будут играть заново.

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Комментарии к статье «На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца»

В этом году городская администрация намерена изменить отношения с дорожно-строительными предприятиями.

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