Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа

На пленарном заседании сессии Славянского района, состоявшемся 21 февраля, депутаты заслушали отчеты силовиков и председателя райсовета, поддержали ряд запланированных на 2018 год программ и определились с делегатами в управление госпитального округа.

Итоги года и регламент

О работе за год на заседании последовательно отчитались три должностных лица - председатель Славянского районного совета Константин Черников (на фото), прокурор Славянска Владимир Шилов и начальник городского отдела полиции Сергей Алешин. Озвученная докладчиками информация вопросов не вызвала, и за отчеты депкорпус проголосовал единогласно.

Единственная претензия относилась к регламенту - выступления отняли у сессии больше часа. В результате поступило предложение - не заслушивать отчеты о выполнении в прошлом году программ занятости населения и социально-экономического развития. С учетом того, что эти документы уже рассматривались на комиссиях и озвучивались на предварявшем сессию заседании районной коллегии, по ним голосовали протокольно.

Планы на текущий год и объемы финансирования

Депкорпус утвердил программы, которые будут финансироваться из местного бюджета в текущем году. Среди них: "Защитник Отечества - 2018" (200 тыс. грн для военного комиссариата на мобилизационную работу), программа противопожарной безопасности (250 тыс. грн спасателям на закупку секционных ворот), развитие земельных отношений (770 тыс. грн на обновление нормативной денежной оценки земель населенных пунктов и 785 тыс. грн на инвентаризацию земель государственной и коммунальной собственности). Объем средств для финансирования программы социальной поддержки участников АТО и их семей в решении не указан.

Кроме того, сессия продлила на 2018 год действие 50-процентной льготы на содержание жилья и оплату коммунальных услуг для людей с инвалидностью по зрению, которым по разным причинам не начисляется субсидия.

Процедурные вопросы

Сразу несколько пунктов повестки дня катализировала медицинская реформа. Один из них - делегирование представителей района в госпитальный совет Славянского госпитального округа Донецкой области. О создании такой структуры "ТВ плюс" писала в одном из предыдущих выпусков. С депутатского согласия представлять Славянский район в органе будут депутат райсовета Сергей Моховик и главный врач центральной районной больницы Александр Биланов.

Последнее учреждение, кстати, коснулась и другая грань реформы. В соответствии с требованиями Кабмина сессия изменила его статус на "коммунальное предприятие" - с отдельным утверждением устава нового юридического лица.

Также депутаты проголосовали за присоединение Былбасовской ООШ І-ІІ ступеней к Былбасовской опорной общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней. Еще два пункта повестки дня были посвящены передаче объектов сферы здравоохранения и образования в коммунальную собственность Андреевской территориальной громады, созданной 4 месяца назад.