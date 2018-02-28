Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа

|28 февраля 2018
|Просмотров: 73
|
На пленарном заседании сессии Славянского района, состоявшемся 21 февраля, депутаты заслушали отчеты силовиков и председателя райсовета, поддержали ряд запланированных на 2018 год программ и определились с делегатами в управление госпитального округа.
О работе за год на заседании последовательно отчитались три должностных лица - председатель Славянского районного совета Константин Черников (на фото), прокурор Славянска Владимир Шилов и начальник городского отдела полиции Сергей Алешин. Озвученная докладчиками информация вопросов не вызвала, и за отчеты депкорпус проголосовал единогласно.
Единственная претензия относилась к регламенту - выступления отняли у сессии больше часа. В результате поступило предложение - не заслушивать отчеты о выполнении в прошлом году программ занятости населения и социально-экономического развития. С учетом того, что эти документы уже рассматривались на комиссиях и озвучивались на предварявшем сессию заседании районной коллегии, по ним голосовали протокольно.
Депкорпус утвердил программы, которые будут финансироваться из местного бюджета в текущем году. Среди них: "Защитник Отечества - 2018" (200 тыс. грн для военного комиссариата на мобилизационную работу), программа противопожарной безопасности (250 тыс. грн спасателям на закупку секционных ворот), развитие земельных отношений (770 тыс. грн на обновление нормативной денежной оценки земель населенных пунктов и 785 тыс. грн на инвентаризацию земель государственной и коммунальной собственности). Объем средств для финансирования программы социальной поддержки участников АТО и их семей в решении не указан.
Кроме того, сессия продлила на 2018 год действие 50-процентной льготы на содержание жилья и оплату коммунальных услуг для людей с инвалидностью по зрению, которым по разным причинам не начисляется субсидия.
Сразу несколько пунктов повестки дня катализировала медицинская реформа. Один из них - делегирование представителей района в госпитальный совет Славянского госпитального округа Донецкой области. О создании такой структуры "ТВ плюс" писала в одном из предыдущих выпусков. С депутатского согласия представлять Славянский район в органе будут депутат райсовета Сергей Моховик и главный врач центральной районной больницы Александр Биланов.
Последнее учреждение, кстати, коснулась и другая грань реформы. В соответствии с требованиями Кабмина сессия изменила его статус на "коммунальное предприятие" - с отдельным утверждением устава нового юридического лица.
Также депутаты проголосовали за присоединение Былбасовской ООШ І-ІІ ступеней к Былбасовской опорной общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней. Еще два пункта повестки дня были посвящены передаче объектов сферы здравоохранения и образования в коммунальную собственность Андреевской территориальной громады, созданной 4 месяца назад.
28 февраля 2018
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
• Тарифы на проезд в Славянске планируют поднять с апреля
• «Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт
25 февраля 2018
• Элина Свитолина защитила титул в Дубае
23 февраля 2018
• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
• Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве
• Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих
• Как в Славянске весну встречали
• В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана
• Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву
• Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни
• Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств
• Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку
• Как спасатели проводят профилактическую работу с населением
• Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец
• На БЗС микроавтобус сбил человека
— 27 февраля 2018 —
В этом году городская администрация намерена изменить отношения с дорожно-строительными предприятиями.
— 27 февраля 2018 —
На минувших выходных в микрорайоне Артема наблюдались перебои с водоснабжением. Ее не было почти целый день, за исключением нескольких часов в утреннее и вечернее время.
— 27 февраля 2018 —
Летний оздоровительный лагерь «Лесная сказка» останется в коммунальной собственности Славянска. Об этом стало известно 23 февраля.
— 23 февраля 2018 —
В крайне неприятной ситуации оказались квартиросъемщики коммунальной жилплощади, которая находится на улице Оскольской поселка Червоный Молочар. Вернувшись из столицы, куда им пришлось уехать в 2014 году, они обнаружили, что в квартире появились новые хозяева. Посчитав жилье бесхозным, исполком передал его очередникам.
Приветствую, гость! Вход
28 февраля 2018
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
• Тарифы на проезд в Славянске планируют поднять с апреля
• «Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт
25 февраля 2018
• Элина Свитолина защитила титул в Дубае
23 февраля 2018
• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
• Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве
• Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих
• Как в Славянске весну встречали
• В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана
• Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву
• Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни
• Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств
• Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку
• Как спасатели проводят профилактическую работу с населением
• Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец
• На БЗС микроавтобус сбил человека
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа»
На пленарном заседании сессии Славянского района, состоявшемся 21 февраля, депутаты заслушали отчеты силовиков и председателя райсовета, поддержали ряд запланированных на 2018 год программ и определились с делегатами в управление госпитального округа.