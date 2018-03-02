Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет

|2 марта 2018
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Самым спорным вопросом очередной, 41-й сессии Славянского горсовета, чье пленарное заседание состоялось 28 февраля, стало создание нового коммунального предприятия «Центр реабилитации и грязелечения «Славянский курорт».
Таки образом руководство города намерено возродить водо- и грязелечебницу, которые раньше работали на территории Славкурорта, а сейчас постепенно приходят в упадок. По словам депутата горсовета, экс-главврача санатория «Юбилейный» Алексея Яковленко, сейчас объекты находится в плачевном состоянии: уничтожена система теплоснабжения, а за пять лет бездействия пришли в негодность и остальные коммуникации. «Мы получим большую проблему. Там нет источника тепла, и за те пять лет, когда не грелось абсолютно ничего, вся технологическая часть превращена, по сути, в металлолом. Грязь в трубах слежалась в «асфальт», ее невозможно вымыть», - констатировал депутат на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, добавив, что для реанимации всего этого хозяйства необходимы значительные усилия, время и финансы. Тем не менее, делать это необходимо, ибо в противном случае объекты окончательно превратятся в руины.
Сейчас городская администрация ведет с руководством ДП СКРЦ «Славянский курорт» переговоры о передаче лечебниц в коммунальную собственность города. Затем их передадут на баланс «Центра реабилитации и грязелечения».
Против создания нового КП выступили депутаты от фракции «Самопомощь». По словам Ольги Алтуниной, такое решение преждевременно, поскольку имущества в его распоряжении еще нет, и вообще непонятно, чем оно будет заниматься – на данный момент не существует ни цели, ни задач, ни бизнес-плана. По ее словам, передача объектов недвижимости – процесс небыстрый, и все это время субъект хозяйствования будет «висеть на шее» у городского бюджета. «Мне кажется, до тех пор, пока «Укрпрофздравница» не примет решение о передаче объектов в коммунальную собственность, создавать предприятие нецелесообразно», - заявила депутат на пленарном заседании.
Алексей Яковленко парировал выступление коллеги, заверив, что новое юрлицо обузой для бюджета не станет. Вместе с тем, он согласился, что передача имущества – процесс небыстрый, однако город должен быть к нему готов, поэтому новое КП станет своего рода первым шагом со стороны местных властей.
В свою очередь, городской голова Вадим Лях объяснил, что деятельность нового предприятия предусматривает финансирование профильными министерствами – с учетом этой возможности будет разрабатываться устав КП. Также он подчеркнул, что администрация города имеет на переговорах с «Укрпрофздравницей» весомые аргументы, а именно: долги Славкурорта перед местным бюджетом по подоходному и земельному налогам в размере 8 миллионов гривен (цифры приведены на начало 2018 года, к настоящему моменту сумма, очевидно, стала еще больше). Кроме того, за здравницей числятся долги перед КП «Славгорводоканал» в размере 2,6 миллиона. Позиция городского руководства в данном вопросе лояльна - оно не оказывает давления на руководство Славкурорта, понимая тяжелое положение предприятия.
Вадим Лях подчеркнул, что создание «Центра грязелечения» станет одним из звеньев алгоритма действий, которые руководство города намерено предпринять для спасения объектов Славкурорта. «Если мы знаем, что все равно будем создавать коммунальное предприятие, почему бы не создать его сейчас, чтобы не тянуть время?» - резюмировал он.
В итоге большинством голосов решение о создании предприятия было принято.
Юридическим адресом «Центра грязелечения» обозначена улица Сользаводская, 6. (К слову: по этому адресу находится КП «Водопонижение».) Уставной капитал предприятия составит 10 тысяч гривен. Очередным этапом формирования КП станет разработка устава и его утверждение исполнительным комитетом.
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• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
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Самым спорным вопросом очередной, 41-й сессии Славянского горсовета, чье пленарное заседание состоялось 28 февраля, стало создание нового коммунального предприятия «Центр реабилитации и грязелечения «Славянский курорт».