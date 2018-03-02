Бывший садик продают за полцены

|2 марта 2018
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Здания бывшего детского сада и прачечной на улице Светлодарской, 60, выставят на аукцион, снизив первоначальную стоимость наполовину.
Такое решение было принято ввиду отсутствия покупателей: объекты городской совет пытается продать уже давно, но безрезультатно. По всей видимости, потенциальных покупателей не устраивает неудовлетворительное техническое состояние зданий, которые уже буквально «дышат на ладан», и невыгодное географическое расположение – в конце улицы, на задворках, куда не ходит общественный транспорт.
Начальная стоимость объектов, чья площадь равна, соответственно, 392,3 и 21,5 кв. метров, составляла 571,7 тысячи гривен. Несложно подсчитать, что с учетом 50%-ной скидки она уменьшится до 285,9 тысячи.
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• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
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1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
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Здания бывшего детского сада и прачечной на улице Светлодарской, 60, выставят на аукцион, снизив первоначальную стоимость наполовину.