Бывший садик продают за полцены

Такое решение было принято ввиду отсутствия покупателей: объекты городской совет пытается продать уже давно, но безрезультатно. По всей видимости, потенциальных покупателей не устраивает неудовлетворительное техническое состояние зданий, которые уже буквально «дышат на ладан», и невыгодное географическое расположение – в конце улицы, на задворках, куда не ходит общественный транспорт.

Начальная стоимость объектов, чья площадь равна, соответственно, 392,3 и 21,5 кв. метров, составляла 571,7 тысячи гривен. Несложно подсчитать, что с учетом 50%-ной скидки она уменьшится до 285,9 тысячи.