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Фотофакт

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Центр здоровья упразднили

Антон Скворцов
2 марта 2018 Просмотров: 94 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Санитарно-просветительская работа была одной из основных функций Центра здоровья. На его базе работал анатомический музей, куда школьников водили на экскурсии. Вид младенцев с различными уродствами, которые были рождены от пьющих и курящих родителей, мотивировал к здоровому образу жизни лучше любых лекций.

Городской совет прекратил полномочия КП «Славянский городской центр здоровья». Коммунальное предприятие, которое в последние годы размещалось в центральной детской поликлинике, ликвидируется путем присоединения к коммунальному учреждению «Центр медицинской статистики». 

Согласно пояснительной записке, такое решение принято в соответствии с распоряжением Кабмина от 30 ноября 2016 года №1013-р «Об одобрении Концепции реформы финансирования системы охраны здоровья». Цель его - оптимизация системы медучреждений города для экономии бюджетных средств. 

По словам начальника отдела здравоохранения Елена Джим, главный врач Центра здоровья увольняется по собственному желанию и переходит на работу фтизиатром в областной центр борьбы со СПИДом, а остальные сотрудники идут работать в отделе санитарно-просветительской работы Центра медстатистики.

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Комментарии к статье «Центр здоровья упразднили »

Городской совет прекратил полномочия КП «Славянский городской центр здоровья». Коммунальное предприятие, которое в последние годы размещалось в центральной детской поликлинике, ликвидируется путем присоединения к коммунальному учреждению «Центр медицинской статистики». 

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