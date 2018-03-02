Центр здоровья упразднили

Городской совет прекратил полномочия КП «Славянский городской центр здоровья». Коммунальное предприятие, которое в последние годы размещалось в центральной детской поликлинике, ликвидируется путем присоединения к коммунальному учреждению «Центр медицинской статистики».

Согласно пояснительной записке, такое решение принято в соответствии с распоряжением Кабмина от 30 ноября 2016 года №1013-р «Об одобрении Концепции реформы финансирования системы охраны здоровья». Цель его - оптимизация системы медучреждений города для экономии бюджетных средств.

По словам начальника отдела здравоохранения Елена Джим, главный врач Центра здоровья увольняется по собственному желанию и переходит на работу фтизиатром в областной центр борьбы со СПИДом, а остальные сотрудники идут работать в отделе санитарно-просветительской работы Центра медстатистики.