Два памятника бойцам АТО стали городскими

Городской совет принял в коммунальную собственность два памятных знака, установленных в честь участников АТО Геннадия Биличенко, Александра Анищенко, Руслана Лужевского, Виктора Долинского и Тараса Сенюка, погибших под Славянском весной 2014 года.

Первый знак находится в районе 677-го километра трассы «Киев-Должанский», второй - на Семеновке.

Соответствующее решение было принято в ответ на обращение Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, руководства воинской части А0281 Министерства обороны и 3035 Нацгвардии Украины.

После передачи на баланс коммунальному предприятию памятникам будет обеспечен присмотр и уход.