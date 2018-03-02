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Центру соцслужб прибавили штат

Антон Скворцов
2 марта 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Депутаты утвердили новый штат Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, увеличив его численность на два человека. Таким образом, теперь в ЦСССМ будут работать восемь человек: директор, бухгалтер и пять специалистов по социальной работе во главе с начальником отдела.  

Как объяснила директор Центра Вера Павлова, расширение штата крайне необходимо ввиду государственных нововведений, которые существенно увеличили объем работы службы. Кроме привычных функций, ЦСССМ вменили в обязанность инспектирование по месту проживания одиноких матерей-переселенцев, контроль над расходованием выплат на рождение ребенка, социальное сопровождение опекунов и ряд других обязанностей. Тем самым нагрузка на одного сотрудника получается колоссальной. «Чтобы одинокой маме-переселенке получить помощь в УСЗН, она приходит к нам. Мы выходим на место, инспектируем. А за неделю у нас таких обращений бывает и двадцать, и тридцать, - делится Вера Павлова. – Если не успеваем, люди жалуются, что им задерживают пособия. Тогда мы бросаем все, и начинаем заниматься ими». 

Изначально, говорит она, было желание добавить в штат четверых сотрудников. Однако после детального изучения вопроса с руководством финансового управления ограничились двумя. 

Стоит добавить, что в 2012 году в связи с введением новых социальных стандартов в штат ЦСССМ были приняты на работу сразу 23 новых сотрудника. В 2014 году их сократили. Между тем, объем работы для оставшихся работников не уменьшился, а возрос.

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Комментарии к статье «Центру соцслужб прибавили штат»

Депутаты утвердили новый штат Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, увеличив его численность на два человека. Таким образом, теперь в ЦСССМ будут работать восемь человек: директор, бухгалтер и пять специалистов по социальной работе во главе с начальником отдела.  

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