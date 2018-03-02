Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца

Несколько дней назад в местном информационном пространстве появилась новость о том, что в старое русло реки Казенный Торец сливаются стоки непонятного происхождения. Журналисты "ТВ плюс" попытались разобраться в сути происходящего.

Видеозапись с текущей из трубы жидкостью выложил в интернет горожанин, проживающий в частном секторе вблизи Казенного Торца. По его словам, жидкость издает отчетливый запах канализации и грозит экологическому благополучию окружающей среды. Также славянец сообщил, что такое явление он видит не впервые, хотя раньше оно наблюдалось в теплое время года.

Побывав 27 февраля на месте, указанном неравнодушным жителем, журналисты действительно обнаружили в конце переулка Челюскинцев выходящую из земли трубу, расположенную над сточной канавой, ведущей в Казенный Торец. На момент нашего прибытия стока воды не было, и запах не ощущался. Последнее обстоятельство, вполне возможно, объясняется тем, что набежавшая из трубы жидкость взялась льдом.

В свою очередь, руководитель Северско-Донецкого бассейнового управления Сергей Трофанчук, рассказал, что узнал о проблеме с подачи общественности и журналистов. По его словам, информация о выявленном факте уже направлена в областную экологическую инспекцию, где начато расследование ситуации. Говорить о составе сбрасываемой жидкости до ее анализа Сергей Трофанчук не стал, однако высказал предположение, что если в ней будет обнаружено наличие хозфекальных стоков, то это может быть результатом несанкционированных врезок местных жителей. По крайней мере, такие прецеденты в городе фиксировались не единожды.

Стоит также вспомнить, что за последние годы несколько раз вскрывались факты врезок в ливневую канализацию сетей горводоканала, однако в данном случае, как заверил директор КП "Славгорводоканал" Андрей Кийко, подозрения безосновательны. Информацию о своей непричастности к резонансному случаю предприятие даже разместило на официальном сайте.

Вместе с тем, может оказаться и так, что ничего криминального в ситуации нет. Начальник КП "Водопонижение" Сулейман Фарзалыев, на балансе которого пребывает "подозрительная" труба, пояснил, что через этот трубопровод предприятие откачивает воду из природного водоема возле улицы Коккинаки, куда стекают грунтовые воды практически со всего микрорайона Варшава. Последнюю перекачку делали как раз после потепления, когда из-за таяния снега уровень озера начал подниматься. Неприятный запах от поступающей по трубе жидкости руководитель "Водопонижения" приписал тому, что вода в озере имеет свойство застаиваться. Хотя и версию со врезкой Сулейман Фарзалыев также не исключил.

Что на самом деле поступает в Казенный Торец, предстоит выяснить следствию, инициированному, по информации директора БУВРа, областными экологами. Остается надеяться, что расследование не затянется, а виновных - если таковых установят - привлекут к ответственности.