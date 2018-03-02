Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник

|2 марта 2018
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Строительство лифта-подъемника в плавательном бассейне Славянска, который призван облегчить жизнь пловцам с ограниченными физическими возможностями, задерживается.
Начальник отдела по делам физкультуры и спорта Александр Мищенко объяснил, что причиной этого стали законодательные изменения, принятые в прошлом году. Согласно им, подобные работы были отнесены к более высокому классу сложности, нежели классифицировались первоначально. Кроме того, увеличилась стоимость работ – если вначале сумма, необходимая на строительство подъемника, исчислялась 863 тысячами гривен, то после нового обсчета она увеличилась до 1,1 миллиона. Откорректированный проект направлен на экспертизу, результаты которой ожидаются в скором будущем.
Александр Мищенко отметил, что начальник профильного управления ДонОВГА Владимир Мыцык пообещал содействовать скорейшему выделению финансирования из областного бюджета. Для этого необходимо получить экспертный отчет и направить на имя главы обладминистрации соответствующее письмо.
Еще один проект, напомним, касается замены системы фильтрации и обработки воды в чаше бассейна. Его планируется реализовать за счет средств Госфонда регионального развития. Предварительный конкурсный отбор проект уже прошел, городской совет подтвердил свое в нем участие. Общая сумма, которую город просит на его реализацию, составляет порядка 2,5 миллионов гривен. Размер софинансирования из местного бюджета составит 250 тысяч.
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• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
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• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
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• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
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• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
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Строительство лифта-подъемника в плавательном бассейне Славянска, который призван облегчить жизнь пловцам с ограниченными физическими возможностями, задерживается.