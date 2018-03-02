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Фотофакт

Дороги нашего города

За универсамом появился временный пункт обогрева

Антон Скворцов
2 марта 2018 Просмотров: 159 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В центре Славянска 27 февраля появился временный пункт обогрева. Уже хорошо знакомую жителям города вместительную брезентовую палатку сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили в традиционном месте – за зданием центрального универсама. 

Здесь круглосуточно дежурят два работника ГСЧС. Они топят буржуйку и угощают гостей, которые приходят погреться, горячим чаем. Кроме дровяного отопления, здесь работают шесть тепловентиляторов, поэтому внутри достаточно тепло. 

Рядовой службы гражданской защиты Владимир Дворниченко говорит, что пункт обогрева будет работать, как минимум, неделю. А, возможно, и больше – все зависит от того, как долго продержатся морозы, так некстати грянувшие под конец зимы.

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Комментарии к статье «За универсамом появился временный пункт обогрева»

В центре Славянска 27 февраля появился временный пункт обогрева. Уже хорошо знакомую жителям города вместительную брезентовую палатку сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили в традиционном месте – за зданием центрального универсама. 

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