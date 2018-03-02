За универсамом появился временный пункт обогрева

|2 марта 2018
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В центре Славянска 27 февраля появился временный пункт обогрева. Уже хорошо знакомую жителям города вместительную брезентовую палатку сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили в традиционном месте – за зданием центрального универсама.
Здесь круглосуточно дежурят два работника ГСЧС. Они топят буржуйку и угощают гостей, которые приходят погреться, горячим чаем. Кроме дровяного отопления, здесь работают шесть тепловентиляторов, поэтому внутри достаточно тепло.
Рядовой службы гражданской защиты Владимир Дворниченко говорит, что пункт обогрева будет работать, как минимум, неделю. А, возможно, и больше – все зависит от того, как долго продержатся морозы, так некстати грянувшие под конец зимы.
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• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
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• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
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• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
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• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
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В центре Славянска 27 февраля появился временный пункт обогрева. Уже хорошо знакомую жителям города вместительную брезентовую палатку сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили в традиционном месте – за зданием центрального универсама.