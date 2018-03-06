В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки

|6 марта 2018
|Просмотров: 213
|
Перспективы развития здравницы на Славкурорте обговаривались 1 марта на круглом столе, в котором приняли участие руководитель СКРЦ, городской голова Славянска и представители Донецкого национального медицинского университета.
Директор "Славянского курорта" Александр Кравченко рассказал о нынешнем положении дел в СКРЦ и пригласил собравшихся озвучить свои варианты выхода из ситуации. Объектом разговора стали здания грязе- и водолечебницы, передаваемые "Укрпрофздравницей" в коммунальную собственность Славянска. Напомним, что неделю назад горсовет создал для управления ими отдельное коммунальное предприятие. Теперь пришло время решить, чем оно должно заниматься, и какие средства можно использовать для восстановления и развития комплекса медуслуг.
Последнюю задачу попросили сформулировать научных сотрудников Донецкого национального медуниверситета, и консультанты оказались весьма компетентны. Полезными оказались не только их профессиональные знания, но и осведомленность в ситуации на отечественном рынке медицинских услуг. Так, к примеру, ученые сказали, что лечение опорно-двигательного аппарата нужно обязательно оставить, но в экономическом плане "погоды это не сделает".
Примерно такую же оценку дали представители науки и направлению психологической реабилитации ветеранов АТО и пережившего стресс населения. Социальная актуальность такого направления очевидна, но прибыли предприятию это не даст. Более коммерчески перспективным профессора назвали лечение инфарктов, инсультов и гинекологических заболеваний - с полным циклом дальнейшей реабилитации. О реабилитологии в самом широком спектре ее применения профессора говорили с особым уважением, поскольку, по их словам, в мировой медицине она становится специальностью №1.
В ходе обсуждения выяснилось, что ДНМУ готов и сам интегрироваться в создаваемую на Славкурорте структуру, открыть здесь учебные кафедры и даже научно-исследовательский институт. По мнению университетской профессуры, это позволит привлечь дополнительные средства для развития материально-технической базы курорта, поможет решить вопрос высококвалифицированных специалистов и создаст дополнительную рекламу.
Какой окончательный вид примет научно-производственное объединение, говорить рано, ведь оно должно учитывать весь прилегающий комплекс - объекты "Укрпрофздравницы" и санатории, где располагаются военные. По информации депутата Славянского горсовета Алексея Яковленко, на его запрос силовики ответили, что целевое назначение этих объектов Минобороны менять не планирует. Какие направления медицины там будут практиковать, пока неизвестно, и это тоже усложняет расчет модели развития коммунального предприятия. Еще один фактор - угроза ареста части имущества здравницы по иску компании ДТЭК, которой ЧАО задолжало круглую сумму. Интересен Славкурорт и частной медицине. Весь спектр этих вопросов поручено изучить сформированной в Славянске рабочей группе.
Финансирование научно-лечебно-реабилитационного комплекса предполагается разноуровневое. Какие-то средства вложит город, что-то принесет университет, где-то удастся получить грант, в чем-то помогут государственные программы и частные инвестиции. К тому же качественная медицина, а именно такую решили развивать в Славянске, - вполне прибыльная отрасль, способная быть не только рентабельной, но и стать градообразующей.
Как считает мэр города Вадим Лях, статус коммунального предприятия позволяет решить две важные задачи: возможность осваивать государственные средства и снижение арендной ставки на землю, что сделает цены на путевки более доступными. Кроме того, градоначальник высказался за привлечение в здравницу Славкурорта малого и среднего частного предпринимательства - как наиболее "живучего" в кризисных условиях сегмента экономики.
Проходившую в санатории "Славянском" встречу можно отнести к разряду ознакомительных, ведь она очертила лишь примерные контуры будущего комплекса. На данном этапе говорить о сроках его создания было бы преждевременно. Но есть надежда, что отдельные фрагменты планируемой мозаики начнут появляться уже в ближайшее время.
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
— 6 марта 2018 —
Недавно вдоль дорог в центре города появились несколько глубоких ям квадратной формы, огороженных досками. Назначение их остается непонятным – насколько удалось узнать, котлованы не имеют отношения к работе коммунальных служб.
— 6 марта 2018 —
Погодные катаклизмы в виде следовавших друг за другом снега, дождя и мороза в очередной раз превратили Славянск в один большой каток.
— 6 марта 2018 —
Славянск занял 93 место в рейтинге прозрачности среди 100 самых крупнейших городов Украины, набрав 16 баллов из 100 возможных.
— 2 марта 2018 —
В центре Славянска 27 февраля появился временный пункт обогрева. Уже хорошо знакомую жителям города вместительную брезентовую палатку сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили в традиционном месте – за зданием центрального универсама.
Приветствую, гость! Вход
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки»
Перспективы развития здравницы на Славкурорте обговаривались 1 марта на круглом столе, в котором приняли участие руководитель СКРЦ, городской голова Славянска и представители Донецкого национального медицинского университета.