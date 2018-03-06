В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки

Научное обоснование

Директор "Славянского курорта" Александр Кравченко рассказал о нынешнем положении дел в СКРЦ и пригласил собравшихся озвучить свои варианты выхода из ситуации. Объектом разговора стали здания грязе- и водолечебницы, передаваемые "Укрпрофздравницей" в коммунальную собственность Славянска. Напомним, что неделю назад горсовет создал для управления ими отдельное коммунальное предприятие. Теперь пришло время решить, чем оно должно заниматься, и какие средства можно использовать для восстановления и развития комплекса медуслуг.

Последнюю задачу попросили сформулировать научных сотрудников Донецкого национального медуниверситета, и консультанты оказались весьма компетентны. Полезными оказались не только их профессиональные знания, но и осведомленность в ситуации на отечественном рынке медицинских услуг. Так, к примеру, ученые сказали, что лечение опорно-двигательного аппарата нужно обязательно оставить, но в экономическом плане "погоды это не сделает".

Примерно такую же оценку дали представители науки и направлению психологической реабилитации ветеранов АТО и пережившего стресс населения. Социальная актуальность такого направления очевидна, но прибыли предприятию это не даст. Более коммерчески перспективным профессора назвали лечение инфарктов, инсультов и гинекологических заболеваний - с полным циклом дальнейшей реабилитации. О реабилитологии в самом широком спектре ее применения профессора говорили с особым уважением, поскольку, по их словам, в мировой медицине она становится специальностью №1.

Научно-коммунальный симбиоз

В ходе обсуждения выяснилось, что ДНМУ готов и сам интегрироваться в создаваемую на Славкурорте структуру, открыть здесь учебные кафедры и даже научно-исследовательский институт. По мнению университетской профессуры, это позволит привлечь дополнительные средства для развития материально-технической базы курорта, поможет решить вопрос высококвалифицированных специалистов и создаст дополнительную рекламу.

Какой окончательный вид примет научно-производственное объединение, говорить рано, ведь оно должно учитывать весь прилегающий комплекс - объекты "Укрпрофздравницы" и санатории, где располагаются военные. По информации депутата Славянского горсовета Алексея Яковленко, на его запрос силовики ответили, что целевое назначение этих объектов Минобороны менять не планирует. Какие направления медицины там будут практиковать, пока неизвестно, и это тоже усложняет расчет модели развития коммунального предприятия. Еще один фактор - угроза ареста части имущества здравницы по иску компании ДТЭК, которой ЧАО задолжало круглую сумму. Интересен Славкурорт и частной медицине. Весь спектр этих вопросов поручено изучить сформированной в Славянске рабочей группе.

Окупаемость проекта

Финансирование научно-лечебно-реабилитационного комплекса предполагается разноуровневое. Какие-то средства вложит город, что-то принесет университет, где-то удастся получить грант, в чем-то помогут государственные программы и частные инвестиции. К тому же качественная медицина, а именно такую решили развивать в Славянске, - вполне прибыльная отрасль, способная быть не только рентабельной, но и стать градообразующей.

Как считает мэр города Вадим Лях, статус коммунального предприятия позволяет решить две важные задачи: возможность осваивать государственные средства и снижение арендной ставки на землю, что сделает цены на путевки более доступными. Кроме того, градоначальник высказался за привлечение в здравницу Славкурорта малого и среднего частного предпринимательства - как наиболее "живучего" в кризисных условиях сегмента экономики.

Проходившую в санатории "Славянском" встречу можно отнести к разряду ознакомительных, ведь она очертила лишь примерные контуры будущего комплекса. На данном этапе говорить о сроках его создания было бы преждевременно. Но есть надежда, что отдельные фрагменты планируемой мозаики начнут появляться уже в ближайшее время.