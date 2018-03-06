Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»

У этой новости, озвученной 2 марта международной общественной организацией «Transparency International Украины», две стороны. Одна из них хорошая - мы являемся «крупным» городом. Другая - плохая. Менее прозрачными по всей стране остаются всего 7 городов.

По словам ассистента проекта рейтингования прозрачности ста крупнейших городов Украины Анатолия Котова, рейтинг строился на основе 13 показателей. За основу брались бюджетная сфера, землепользование, кадровая политика, закупки, наличие онлайн-услуг и прочее. Всего организаторы исследования учитывали 91 индикатор.

Понятие «Прозрачный город» предусматривает высокий уровень открытости информации по освоению средств, проведению тендеров, назначению кадров и заключению договоров. Граждане «прозрачного города» знают, у кого и по какой цене был приобретен городской транспорт, а заседания по продаже коммунального имущества открыты для всех желающих. Жители «прозрачного города» владеют информацией о планах местных властей по строительству и ремонту инфраструктурных объектов. В «прозрачных городах» существуют четкие процедуры избрания служащих, а все чиновники заполняют электронные декларации.

Как рассказала руководитель проекта Екатерина Цыбенко, наиболее впечатляющих результатов добился Краматорск. За год он поднялся в рейтинге на 10 позиций и сейчас занимает 17 место, набрав 34 балла из 100 возможных. Мариуполь находится на 57 месте, Бахмут - на 61-м.

Согласно рейтингу, по состоянию на начало 2018 года, самым прозрачным городом стал Львов. Однако даже ему был присвоено лишь 62,7 балла из 100 возможных. То есть лучший по прозрачности город в Украине еще далек от идеала. Второе место занял Кропивницкий с 55,96 балла, третье - Житомир с 54,53 балла.

Отметим, что Transparency International - это международная антикоррупционная неправительственная организация, работающая более чем в 100 странах мира. Ее цель - снижение уровня коррупции путем содействия прозрачности, подотчетности и добропорядочности публичной власти и гражданского общества. Проект «Развитие прозрачности в городах Украины» был запущен в январе 2017 года и продлится до января 2019-го.