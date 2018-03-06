Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»

|6 марта 2018
|Просмотров: 193
|
Славянск занял 93 место в рейтинге прозрачности среди 100 самых крупнейших городов Украины, набрав 16 баллов из 100 возможных.
У этой новости, озвученной 2 марта международной общественной организацией «Transparency International Украины», две стороны. Одна из них хорошая - мы являемся «крупным» городом. Другая - плохая. Менее прозрачными по всей стране остаются всего 7 городов.
По словам ассистента проекта рейтингования прозрачности ста крупнейших городов Украины Анатолия Котова, рейтинг строился на основе 13 показателей. За основу брались бюджетная сфера, землепользование, кадровая политика, закупки, наличие онлайн-услуг и прочее. Всего организаторы исследования учитывали 91 индикатор.
Понятие «Прозрачный город» предусматривает высокий уровень открытости информации по освоению средств, проведению тендеров, назначению кадров и заключению договоров. Граждане «прозрачного города» знают, у кого и по какой цене был приобретен городской транспорт, а заседания по продаже коммунального имущества открыты для всех желающих. Жители «прозрачного города» владеют информацией о планах местных властей по строительству и ремонту инфраструктурных объектов. В «прозрачных городах» существуют четкие процедуры избрания служащих, а все чиновники заполняют электронные декларации.
Как рассказала руководитель проекта Екатерина Цыбенко, наиболее впечатляющих результатов добился Краматорск. За год он поднялся в рейтинге на 10 позиций и сейчас занимает 17 место, набрав 34 балла из 100 возможных. Мариуполь находится на 57 месте, Бахмут - на 61-м.
Согласно рейтингу, по состоянию на начало 2018 года, самым прозрачным городом стал Львов. Однако даже ему был присвоено лишь 62,7 балла из 100 возможных. То есть лучший по прозрачности город в Украине еще далек от идеала. Второе место занял Кропивницкий с 55,96 балла, третье - Житомир с 54,53 балла.
Отметим, что Transparency International - это международная антикоррупционная неправительственная организация, работающая более чем в 100 странах мира. Ее цель - снижение уровня коррупции путем содействия прозрачности, подотчетности и добропорядочности публичной власти и гражданского общества. Проект «Развитие прозрачности в городах Украины» был запущен в январе 2017 года и продлится до января 2019-го.
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
— 6 марта 2018 —
Недавно вдоль дорог в центре города появились несколько глубоких ям квадратной формы, огороженных досками. Назначение их остается непонятным – насколько удалось узнать, котлованы не имеют отношения к работе коммунальных служб.
— 6 марта 2018 —
Погодные катаклизмы в виде следовавших друг за другом снега, дождя и мороза в очередной раз превратили Славянск в один большой каток.
— 6 марта 2018 —
Перспективы развития здравницы на Славкурорте обговаривались 1 марта на круглом столе, в котором приняли участие руководитель СКРЦ, городской голова Славянска и представители Донецкого национального медицинского университета.
— 2 марта 2018 —
В центре Славянска 27 февраля появился временный пункт обогрева. Уже хорошо знакомую жителям города вместительную брезентовую палатку сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили в традиционном месте – за зданием центрального универсама.
Приветствую, гость! Вход
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»»
Славянск занял 93 место в рейтинге прозрачности среди 100 самых крупнейших городов Украины, набрав 16 баллов из 100 возможных.