С гололедом борются по мере сил

Погодные катаклизмы в виде следовавших друг за другом снега, дождя и мороза в очередной раз превратили Славянск в один большой каток.

Уже к вечеру воскресенья, 4 марта, передвигаться по городу стало проблематично. Начало недели коренным образом ситуацию не изменило.

Комментируя вопрос о том, как борются с явлением профильные службы, начальник УЖКХ Андрей Секлецов сообщил, что посыпка тротуаров началась еще на выходных. Между тем, в условиях нехватки персонала и наличия множества «бесхозных» территорий охватить весь город не представляется возможным. «У нас есть тротуары общего пользования, которые ни за кем не закреплены. Если раньше их убирали предприятия, то сейчас они этого не делают – их нет в том количестве. А при том количестве людей, которое у нас есть, мы все сделали по-максимуму», - резюмировал он.

К слову: по данным отдела здравоохранения, в течение суток, предшествовавших совещанию, был зафиксирован рост травматизма. В травмпункт городской клинической больницы обратились сорок человек, что несколько выше среднестатистического количества.

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