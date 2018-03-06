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Фотофакт

Искусство или вандализм

С гололедом борются по мере сил

Антон Скворцов
6 марта 2018 Просмотров: 225 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Обледеневшие тротуары посыпаны песком далеко не везде.

Погодные катаклизмы в виде следовавших друг за другом снега, дождя и мороза в очередной раз превратили Славянск в один большой каток.

Уже к вечеру воскресенья, 4 марта, передвигаться по городу стало проблематично. Начало недели коренным образом ситуацию не изменило. 

Комментируя вопрос о том, как борются с явлением профильные службы, начальник УЖКХ Андрей Секлецов сообщил, что посыпка тротуаров началась еще на выходных. Между тем, в условиях нехватки персонала и наличия множества «бесхозных» территорий охватить весь город не представляется возможным. «У нас есть тротуары общего пользования, которые ни за кем не закреплены. Если раньше их убирали предприятия, то сейчас они этого не делают – их нет в том количестве. А при том количестве людей, которое у нас есть, мы все сделали по-максимуму», - резюмировал он.

К слову: по данным отдела здравоохранения, в течение суток, предшествовавших совещанию, был зафиксирован рост травматизма. В травмпункт городской клинической больницы обратились сорок человек, что несколько выше среднестатистического количества.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • В течение минувшей недели силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» были ликвидированы 28 порывов и утечек на водопроводных сетях и 39 засоров канализации. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 22,6 тысячи кубометров в сутки. От КП «Компания «Вода Донбасса» Славянск получал 17,5 тыс. кубов (на 1 тыс. меньше, чем на позапрошлой неделе), от фильтровальной станции — 5,1 тысячи (на 400 кубов больше). 
  • По данным ГСЧС, минувшая неделя прошла спокойно, без резонансных ЧП. За центральным универсамом продолжает работать пункт обогрева.

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Комментарии к статье «С гололедом борются по мере сил»

Погодные катаклизмы в виде следовавших друг за другом снега, дождя и мороза в очередной раз превратили Славянск в один большой каток.

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