С гололедом борются по мере сил

|6 марта 2018
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Погодные катаклизмы в виде следовавших друг за другом снега, дождя и мороза в очередной раз превратили Славянск в один большой каток.
Уже к вечеру воскресенья, 4 марта, передвигаться по городу стало проблематично. Начало недели коренным образом ситуацию не изменило.
Комментируя вопрос о том, как борются с явлением профильные службы, начальник УЖКХ Андрей Секлецов сообщил, что посыпка тротуаров началась еще на выходных. Между тем, в условиях нехватки персонала и наличия множества «бесхозных» территорий охватить весь город не представляется возможным. «У нас есть тротуары общего пользования, которые ни за кем не закреплены. Если раньше их убирали предприятия, то сейчас они этого не делают – их нет в том количестве. А при том количестве людей, которое у нас есть, мы все сделали по-максимуму», - резюмировал он.
К слову: по данным отдела здравоохранения, в течение суток, предшествовавших совещанию, был зафиксирован рост травматизма. В травмпункт городской клинической больницы обратились сорок человек, что несколько выше среднестатистического количества.
6 марта 2018
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• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
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• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
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• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
— 6 марта 2018 —
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— 2 марта 2018 —
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6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
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Комментарии к статье «С гололедом борются по мере сил»
Погодные катаклизмы в виде следовавших друг за другом снега, дождя и мороза в очередной раз превратили Славянск в один большой каток.