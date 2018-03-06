|6 марта 2018
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Недавно вдоль дорог в центре города появились несколько глубоких ям квадратной формы, огороженных досками. Назначение их остается непонятным – насколько удалось узнать, котлованы не имеют отношения к работе коммунальных служб.
Вопрос о происхождении разрытий был задан начальнику УЖКХ жительницей дома №10 на улице Лозановича, неподалеку от которого появился один такой раскоп. При этом женщина пожаловалась, что в яме уже полно воды.
Андрей Секлецов сообщил, что информацией о происхождении раскопок не располагает, и пообещал с этим вопросом разобраться. Надо полагать, ситуация прояснится на следующем аппаратном совещании.
Со своей стороны, рискнем предположить, что ямы будут использованы для заливки фундаментов под размещение рекламных конструкций.
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• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
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Комментарии к статье «УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города»
Недавно вдоль дорог в центре города появились несколько глубоких ям квадратной формы, огороженных досками. Назначение их остается непонятным – насколько удалось узнать, котлованы не имеют отношения к работе коммунальных служб.