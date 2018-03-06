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Фотофакт

Искусство или вандализм

УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города

Антон Скворцов
6 марта 2018 Просмотров: 186 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Одна из ям появилась на улице Банковской.

Недавно вдоль дорог в центре города появились несколько глубоких ям квадратной формы, огороженных досками. Назначение их остается непонятным – насколько удалось узнать, котлованы не имеют отношения к работе коммунальных служб.

Вопрос о происхождении разрытий был задан начальнику УЖКХ жительницей дома №10 на улице Лозановича, неподалеку от которого появился один такой раскоп. При этом женщина пожаловалась, что в яме уже полно воды. 

Андрей Секлецов сообщил, что информацией о происхождении раскопок не располагает, и пообещал с этим вопросом разобраться. Надо полагать, ситуация прояснится на следующем аппаратном совещании. 

Со своей стороны, рискнем предположить, что ямы будут использованы для заливки фундаментов под размещение рекламных конструкций.

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Комментарии к статье «УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города»

Недавно вдоль дорог в центре города появились несколько глубоких ям квадратной формы, огороженных досками. Назначение их остается непонятным – насколько удалось узнать, котлованы не имеют отношения к работе коммунальных служб.

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