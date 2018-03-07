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Фотофакт

Искусство или вандализм

«Не грустно, но и не радостно»: городская клиническая больница

Светлана Вьюниченко
7 марта 2018 Просмотров: 171 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Здесь реконструкция должна была коснуться 10-ти объектов. И если некоторые из них хотя бы начаты, другие застыли на низком старте. 

По словам Елены Джим, весь ремонт следует разделить на две части. В одном случае распорядителем работ является город. Здесь реконструкция, пусть небыстрыми темпами, но ведется. Проектно-сметная документация (ПСД) на ремонт этих объектов составлялась в 2016 году и теперь требует корректировки. На 6 малых объектов она уже откорректирована, это обошлось местному бюджету в 3,4 тыс. гривен. Всего выполнение работ превысит 6,5 млн гривен. 

На корректировку проектно-сметной документации по ремонту главного корпуса больницы деньги в размере 285 тыс. грн выделила февральская сессия городского совета. 

- Сейчас работы ведутся на малых объектах. Идет ремонт пищеблока, урологического, стерилизационного, процедурного отделений, отделения переливания крови, аптеки, которая находится за зданием поликлиники, - рассказывает начальник горздрава. 

Понемногу, хотя еще и нет откорректированной ПСД, движутся работы и в главном корпусе. Там успели заменить коммуникации, сделать ремонт в некоторых палатах второго хирургического отделения и отделения травматологии. 

Под новое приемное отделение пока лишь вырыт котлован. Работы на нем не ведутся, потому что, как говорит Елена Джим, «пока холодно». Однако рытье котлована началось еще в июне минувшего года, и почему их не проводили, когда было тепло, остается неясным.  

Гораздо печальнее выглядит ситуация с ремонтом первой хирургии и здания поликлиники. Эти объекты находятся в компетенции области, и заказчиком работ выступает департамент капитального строительства. 

- На сегодняшний день было проведено 4 тендера, но победителя так и не определили. Все находится в подвешенном состоянии, - говорит Елена Джим.

Город пока лишь получил письмо с просьбой пересмотреть проектно-сметную документацию, которая за истекшее время успела устареть.

Напомним, что проект ремонтных работ для хирургического корпуса разрабатывал харьковский институт. По словам главного врача больницы Владимира Степанова, к заданию харьковчане подошли очень серьезно, поскольку объект является памятником архитектуры местного значения. Тем не менее, реконструкция должна была коснуться всего - от коммуникаций до крыши.  

Отметим, что общая сумма работ по всем 10 объектам первоначально составляла 55,6 млн. грн.

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Комментарии к статье ««Не грустно, но и не радостно»: городская клиническая больница»

Здесь реконструкция должна была коснуться 10-ти объектов. И если некоторые из них хотя бы начаты, другие застыли на низком старте. 

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