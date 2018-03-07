«Не грустно, но и не радостно»: детская больница

Из относительно хороших новостей - определен подрядчик на проведение части ремонта в детской больнице.

По сведениям Елены Джим, работы начнутся 20 марта. Финансирование составит 2,8 млн грн. За эти деньги заменят окна, двери, проведут отделочные работы.

Однако такая «косметика» - капля в море того, что необходимо сделать в данном медучреждении. Второй - основной - проект находится в зависшем состоянии уже более года. Он находится в ведении областного департамента капитального строительства. Насколько известно городским чиновникам, область играет тендер за тендером, но так и не определяет победителя.

Этот заманчивый проект обещает полную реконструкцию здания: фасад, крыша, коммуникации, внутренние работы. Но теперь городской бюджет должен вновь выделить средства на корректировку успевшей устареть проектно-сметной документации.