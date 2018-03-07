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Фотофакт

Искусство или вандализм

«Не грустно, но и не радостно»: детская больница

Светлана Вьюниченко
7 марта 2018 Просмотров: 145 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Из относительно хороших новостей - определен подрядчик на проведение части ремонта в детской больнице. 

По сведениям Елены Джим, работы начнутся 20 марта. Финансирование составит 2,8 млн грн. За эти деньги заменят окна, двери, проведут отделочные работы. 

Однако такая «косметика» - капля в море того, что необходимо сделать в данном медучреждении. Второй - основной - проект находится в зависшем состоянии уже более года. Он находится в ведении областного департамента капитального строительства. Насколько известно городским чиновникам, область играет тендер за тендером, но так и не определяет победителя.  

Этот заманчивый проект обещает полную реконструкцию здания: фасад, крыша, коммуникации, внутренние работы. Но теперь городской бюджет должен вновь выделить средства на корректировку успевшей устареть проектно-сметной документации.

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Комментарии к статье ««Не грустно, но и не радостно»: детская больница»

Из относительно хороших новостей - определен подрядчик на проведение части ремонта в детской больнице. 

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