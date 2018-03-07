|7 марта 2018
|Просмотров: 151
|
Ремонт в славянском роддоме стартовал в конце минувшего года.
36 млн гривен на реконструкцию здания должен выделить Государственный фонд регионального развития. Однако на сегодняшний день деньги еще не поступили.
- Это обычная ситуация. В данном случае средства придут в апреле-мае, - объясняет Елена Джим.
По ее словам, сейчас черкасские подрядчики (тендер на проведение работ выиграл Авторемонтный агрегатный завод Черкасского облпотребсоюза) за свой счет производят мелкий ремонт в подсобных помещениях. Пока работы ведутся в подвале здания. Здесь убирают штукатурку и готовят помещение к серьезной реконструкции. Она включает утепление фасада, ремонт крыши и хозяйственных корпусов, замену коммуникаций, противопожарной системы и внутренние работы в лечебном корпусе. Они, как обещают чиновники, начнутся в последнюю очередь.
Кроме того, уже приобретены печь-инсениратор для уничтожения органических отходов и лифт. Однако о сроках их монтажа говорить пока рано.
- Работы должны быть завершены до конца текущего года. Мы очень надеемся, что так и будет, - говорит начальник горздрава.
На сегодняшний день о закрытии лечебного учреждения на ремонт речь пока не идет. Но когда это понадобиться, славянским роженицам придется отправляться в Краматорск и Лиман. Договоренности с этими городами, как сообщает Елена Джим, уже имеются.
7 марта 2018
• У пенсионерки выманили 22 тысячи гривен
• «Славгорводоканал» начал отключать должников «Спрутом»
• «Не грустно, но и не радостно»: железнодорожная больница
• «Не грустно, но и не радостно»: родильный дом
• «Не грустно, но и не радостно»: детская больница
• «Не грустно, но и не радостно»: городская клиническая больница
• Славянские волонтеры организовали массовую стерилизацию бездомных собак
• Информационная кампания «Бюджета участия» вступает в активную фазу
• Как развивать зеленый туризм на Донетчине
• «Родничок» показал отчетный концерт
• Казино Вулкан - прямой путь к победе
• В Славянске вспоминали историю города по старым фотографиям
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
— 7 марта 2018 —
Работы по ней ведутся за счет средств Международного Красного креста.
— 7 марта 2018 —
Из относительно хороших новостей - определен подрядчик на проведение части ремонта в детской больнице.
— 7 марта 2018 —
Здесь реконструкция должна была коснуться 10-ти объектов. И если некоторые из них хотя бы начаты, другие застыли на низком старте.
— 6 марта 2018 —
Недавно вдоль дорог в центре города появились несколько глубоких ям квадратной формы, огороженных досками. Назначение их остается непонятным – насколько удалось узнать, котлованы не имеют отношения к работе коммунальных служб.
Приветствую, гость! Вход
7 марта 2018
• У пенсионерки выманили 22 тысячи гривен
• «Славгорводоканал» начал отключать должников «Спрутом»
• «Не грустно, но и не радостно»: железнодорожная больница
• «Не грустно, но и не радостно»: родильный дом
• «Не грустно, но и не радостно»: детская больница
• «Не грустно, но и не радостно»: городская клиническая больница
• Славянские волонтеры организовали массовую стерилизацию бездомных собак
• Информационная кампания «Бюджета участия» вступает в активную фазу
• Как развивать зеленый туризм на Донетчине
• «Родничок» показал отчетный концерт
• Казино Вулкан - прямой путь к победе
• В Славянске вспоминали историю города по старым фотографиям
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Не грустно, но и не радостно»: родильный дом»
Ремонт в славянском роддоме стартовал в конце минувшего года.