«Не грустно, но и не радостно»: родильный дом

36 млн гривен на реконструкцию здания должен выделить Государственный фонд регионального развития. Однако на сегодняшний день деньги еще не поступили.

- Это обычная ситуация. В данном случае средства придут в апреле-мае, - объясняет Елена Джим.

По ее словам, сейчас черкасские подрядчики (тендер на проведение работ выиграл Авторемонтный агрегатный завод Черкасского облпотребсоюза) за свой счет производят мелкий ремонт в подсобных помещениях. Пока работы ведутся в подвале здания. Здесь убирают штукатурку и готовят помещение к серьезной реконструкции. Она включает утепление фасада, ремонт крыши и хозяйственных корпусов, замену коммуникаций, противопожарной системы и внутренние работы в лечебном корпусе. Они, как обещают чиновники, начнутся в последнюю очередь.

Кроме того, уже приобретены печь-инсениратор для уничтожения органических отходов и лифт. Однако о сроках их монтажа говорить пока рано.

- Работы должны быть завершены до конца текущего года. Мы очень надеемся, что так и будет, - говорит начальник горздрава.

На сегодняшний день о закрытии лечебного учреждения на ремонт речь пока не идет. Но когда это понадобиться, славянским роженицам придется отправляться в Краматорск и Лиман. Договоренности с этими городами, как сообщает Елена Джим, уже имеются.