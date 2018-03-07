«Не грустно, но и не радостно»: железнодорожная больница

На сегодняшний день на объекте работают 50 человек. Проектно-сметная документация предполагает замену крыши и коммуникаций, замену окон на 2-3 этажах (на первом уже стоят новые окна), утепление фасада, оборудование противопожарной системы и громоотводов, внутренние работы. На какой срок затянется ремонт, в горздраве сказать не могут. Но проявляют оптимизм по поводу того, что реконструкция уже началась.

Стоит отметить, что все вышеперечисленное касается лишь той части здания, которая принадлежит городу и будет переоборудована под два больничных отделения. Напомним, что после ремонта, согласно плану, здесь разместятся офтальмологическое отделение, которое сейчас находится в мкр-не Машмет, и лор-отделение, которое переедет из мкр-на Химик.

В той части здания, где в будущем разместится областная диагностическая лаборатория, по сведениям Елены Джим, работы сейчас не ведутся.

Кроме того, начальник горздрава сообщила, что Красный крест планирует отремонтировать и здание женской консультации. На сегодняшний день представители подрядной организации уже оценили фронт работ и провели необходимые замеры. Однако сроки начала и тем более окончания ремонта, не оглашаются. Зато, по словам Елены Джим, сумма, которая будет потрачена Красным крестом на их проведение, «больше той, на которую первоначально рассчитывал город».

В целом, комментируя ход проведения ремонтных работ, начальник горздрава остановилась на фразе: «Не грустно, но и не радостно».