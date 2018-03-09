«Добрая весть» хочет строить образовательный центр

|9 марта 2018
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Церковь «Добрая весть» намерена построить в Славянске образовательный центр. С этой целью руководство религиозной организации обратилось к Славянскому горсовету с просьбой выделить земельный участок на пересечении улиц Шевченко и Литературной - неподалеку от здания собственного христианского центра.
Первым этапом должна стать разработка детального плана указанной территории. Проект решения о даче согласия на составление данного документа был вынесен на очередную сессию горсовета и обсуждался на пленарном заседании, состоявшемся 28 февраля.
Пастор церкви «Добрая весть» Петр Дудник рассказал, что образовательный центр будет представлять собой нечто вроде Львовского католического университета. Он продемонстрировал депутатам эскизный проект будущего учреждения, которое включает несколько учебных зданий, сопутствующую инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории. По его словам, проект создается с той целью, чтобы молодежь получала образование в городе, а полученные ею знания, в конечном счете, работали на благо Славянска.
К проекту у депутатов возник ряд вопросов и замечаний. Депутата Ольгу Алтунину заинтересовало, будет ли образовательный центр иметь статус религиозной организации, поскольку от этого зависит механизм передачи земельного участка - в постоянное пользование или же в аренду.
Кроме того, выяснилось, что профильная комиссия горсовета не одобрила проект решения, поскольку не располагает информацией о том, проводился ли опрос мнения жителей Северного микрорайона и согласны ли они с тем, что по соседству с ними появится подобный объект. Об этом сообщил председатель комиссии Павел Придворов. Впрочем, оказалось, что процедура общественных слушаний имела место: по словам и. о. начальника управления архитектуры Александра Пахомова, соответствующая информация была обнародована на официальном сайте городского совета, а детальный план был размещен в холле первого этажа исполкома. Замечания и предложения по итогам слушаний не поступали, подчеркнул он.
Однако, по мнению депутата Константина Водопьянова, проблемы все же могут возникнуть - по его сведениям, два земельных участка на месте предполагаемого центра могут быть приватизированы.
Кроме того, у депутата Ольги Преображенской возник вопрос относительно деятельности будущего центра, а именно – кто сможет там обучаться и чему будут обучать.
В итоге проект решения было решено снять с повестки дня как требующий дополнительных разъяснений. Ожидается, что им будет посвящено отдельное совещание.
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Комментарии к статье ««Добрая весть» хочет строить образовательный центр»
Церковь «Добрая весть» намерена построить в Славянске образовательный центр. С этой целью руководство религиозной организации обратилось к Славянскому горсовету с просьбой выделить земельный участок на пересечении улиц Шевченко и Литературной - неподалеку от здания собственного христианского центра.