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Фотофакт

Искусство или вандализм

Власти рассчитывают купить Дворец культуры в этом году

Антон Скворцов
9 марта 2018 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вадим Лях: «Это (покупка Дворца культуры, - прим.) точно произойдет, я вас уверяю. Если опять какие-то темные силы не вмешаются».

Ситуация с приобретением Дворца культуры на ул. Университетской доведена до абсурда. Об этом городской голова Вадим Лях сказал на пленарном заседании 41 сессии горсовета, комментируя вопрос депутата Ольги Алтуниной о дальнейшей судьбе объекта.

Мэр напомнил, что именно он первым предложил купить Дворец. «Вынудил вас (депутатов горсовета, - прим.), возможно, принять незаконное решение в обход регламента, и вы меня все поддержали. И теперь вы меня «клюете» за то, что я что-то не делаю», - заявил градоначальник. 

Также он сообщил, что на заседании постоянной комиссии 25 января председатель общественного совета Андрей Федорченко пообещал договориться с председателем правления ПАО «Донецкоблгаз» Виталием Федорченко, который является его родственником, о снижении стоимости ДК. Переговоры должны были проходить с участием секретаря горсовета Жана Кима, однако, по данным Вадима Ляха, они до сих пор не состоялись. «Ждем, когда те, кто вчера отменил это решение (о покупке ДК, - прим.), сегодня повлияют на решение о снижении цены. К сожалению, никаких попыток это сделать нет», - констатировал мэр.

Мэр уверен, что в конце концов Дворец придется купить. Соответствующее решение будет приниматься, исходя из возможностей местного бюджета - скорее всего, на майской сессии, потому как до этого времени деньги потребуются на ремонт дорог, инфраструктурные проекты и прочие первоочередные мероприятия. Саму же сделку купли-продажи мэр планирует провести примерно в августе. После этого можно будет искать деньги на разработку проектной документации для ремонта объекта.

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Комментарии к статье «Власти рассчитывают купить Дворец культуры в этом году»

Ситуация с приобретением Дворца культуры на ул. Университетской доведена до абсурда. Об этом городской голова Вадим Лях сказал на пленарном заседании 41 сессии горсовета, комментируя вопрос депутата Ольги Алтуниной о дальнейшей судьбе объекта.

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