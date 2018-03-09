Власти рассчитывают купить Дворец культуры в этом году

Ситуация с приобретением Дворца культуры на ул. Университетской доведена до абсурда. Об этом городской голова Вадим Лях сказал на пленарном заседании 41 сессии горсовета, комментируя вопрос депутата Ольги Алтуниной о дальнейшей судьбе объекта.

Мэр напомнил, что именно он первым предложил купить Дворец. «Вынудил вас (депутатов горсовета, - прим.), возможно, принять незаконное решение в обход регламента, и вы меня все поддержали. И теперь вы меня «клюете» за то, что я что-то не делаю», - заявил градоначальник.

Также он сообщил, что на заседании постоянной комиссии 25 января председатель общественного совета Андрей Федорченко пообещал договориться с председателем правления ПАО «Донецкоблгаз» Виталием Федорченко, который является его родственником, о снижении стоимости ДК. Переговоры должны были проходить с участием секретаря горсовета Жана Кима, однако, по данным Вадима Ляха, они до сих пор не состоялись. «Ждем, когда те, кто вчера отменил это решение (о покупке ДК, - прим.), сегодня повлияют на решение о снижении цены. К сожалению, никаких попыток это сделать нет», - констатировал мэр.

Мэр уверен, что в конце концов Дворец придется купить. Соответствующее решение будет приниматься, исходя из возможностей местного бюджета - скорее всего, на майской сессии, потому как до этого времени деньги потребуются на ремонт дорог, инфраструктурные проекты и прочие первоочередные мероприятия. Саму же сделку купли-продажи мэр планирует провести примерно в августе. После этого можно будет искать деньги на разработку проектной документации для ремонта объекта.