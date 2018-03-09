|9 марта 2018
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Еще одним вопросом, с решением которого депутаты посчитали нужным повременить, стала разработка детального плана территории многоэтажной застройки в районе домов №№48, 50 и 52 на улице Торской.
Инициатором разработки проекта стал житель дома №52. Он, а также его соседи намерены построить возле дома гаражи. Документ необходим для определения земельных участков, подходящих для этой цели. Расходы на разработку плана заявитель обязуется взять на себя.
И. о. начальника управления архитектуры Александр Пахомов сообщил, что гаражи предполагается разместить на границе многоэтажных и частных жилых домов, которые находятся в глубине квартала. Согласно предварительным подсчетам, стройка займет около двухсот квадратных метров.
Несмотря на то, что проект был предварительно рассмотрен земельной комиссией и одобрен ею, городской голова Вадим Лях предложил подойти к вопросу капитальных строений в жилых кварталах очень осторожно. Не исключено, к примеру, что в будущем на этой территории потребуется разместить детскую площадку. Может случиться и так, что претензии к стройке возникнут у других жильцов дома – по словам мэра, подобные прецеденты уже имели место ранее. Вообще же, мэр считает, что для хранения автотранспорта более подходящим вариантом является гаражный кооператив.
В результате проект решили отложить до следующей сессии. До ее начала представители земельной комиссии намерены еще раз изучить данный вопрос с выездом на место.
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Комментарии к статье «С гаражами на Торской горсовет не определился»
Еще одним вопросом, с решением которого депутаты посчитали нужным повременить, стала разработка детального плана территории многоэтажной застройки в районе домов №№48, 50 и 52 на улице Торской.