Вытяжки в многоэтажных домах небезопасны

Главный инженер управления по газоснабжению и газификации Виктория Моргунова на аппаратном совещании 6 марта предостерегла жителей многоквартирных домов, которые пользуются газовыми колонками, от самовольной установки принудительных электрических вытяжек над газовыми плитами.

По ее словам, зачастую оборудование оказывается подключенным к вентиляционному каналу соседней квартиры, что категорически запрещено.

Возможность поставить вытяжку есть далеко не во всех домах, поэтому, прежде чем монтировать вытяжку, необходимо обратиться за консультацией к специалисту. В свою очередь, работники жилищно-эксплуатационных организаций должны обращать внимание на качество проверки дымовых и вентиляционных каналов. «От этого зависит безопасность, жизнь и здоровье всех жителей дома», - подчеркнула Виктория Моргунова.