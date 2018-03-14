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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой

Светлана Вьюниченко
14 марта 2018 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Мэр предлагает заказать для Славянска фотографию старого города, выполненную на дереве или керамике. Выглядит такая картина очень презентабельно и будет прекрасно смотреться в качестве сувенира заезжим гостям. По словам Вадима Ляха, в «Мэтро» уже сейчас продаются виды всех крупных или курортных городов. Себе на память он приобрел вид Мукачево.

Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха состоялась 13 марта. Она продолжалась недолго и, в основном, была посвящена позитиву.

Предпринимателей приглашают «столбить» участки

Самым обсуждаемым стал вопрос проведения земельного аукциона. На данном этапе, как выяснилось, городские власти разворачивают по этому поводу информационную кампанию. Всех предпринимателей, которые желают приобрести участок славянской земли для ведения бизнеса, приглашают обращаться в кабинет №220 исполкома. 

Поскольку детального плана города на сегодняшний день нет, работа построена таким образом: предприниматели оставляют заявку на определенный участок и объясняют, какой именно бизнес хотят там развивать. Соответствующие службы проверяют землю на наличие «красной линии» по экологическим или коммунальным показателям. Кроме того, прикидывают, как именно этот бизнес впишется в будущий генеральный план. После того, как архитектура и экология дадут добро, план участка отправляется на согласование к городскому голове, а потом его утверждает сессия. Далее он выносится на аукцион, где, по идее, и находит своего хозяина. При этом проект отвода земли и экспертизы оплачивает победитель.  

Сейчас, как прозвучало, работа ведется в трех направлениях. Первое - заявки от предпринимателей. Их пока поступило только две. Второе направление - выделение земельных участков в промзоне мкр-на Семеновка. Городские власти надеются, что найдутся желающие построить там мини-завод. Однако на сегодняшний день таковых пока не наблюдается. По третьему направлению поиск привлекательных для предпринимателей участков ведут сотрудники земельного отдела исполкома. Ими найдено три надела. 

Вадим Лях отметил, что проводить аукционы самостоятельно город не будет. Для этого будут приглашены специалисты со стороны. Но такими темпами, судя по всему, до аукциона дело дойдет не скоро. 

На крепость собрали почти 194 тысячи

На сегодняшний день на строительство крепости Тор в центральном парке собрано 193 тыс. 701 грн. Эту информацию озвучил мэр города Вадим Лях. От себя градоначальник внес в хорошее начинание 10 тыс. грн. Неожиданно самый большой вклад поступил от краматорчанина Георгия Скударя. Он положил на счет 20 тыс. грн, а потом добавил еще 2 тысячи. 

Сколько средств потребует постройка, мэр пока не знает. 

- У нас нет ни проекта, ни эскиза. Так что все будем решать по ходу действия, в зависимости от суммы, которую сможем собрать, - говорит Вадим Лях.

Городской голова пообещал озвучивать сумму вкладов один раз в две недели. 

На что нам выделит деньги ГФРР

Областной этап конкурса проектов, которые будут реализованы на средства государственного фонда регионального развития, преодолели четыре славянские «хотелки». Славянск получит деньги на бесхлорную очистку воды в бассейне. При этом ГФРР выделит 2 млн 143 тыс. гривен, а софинансирование из местного бюджета составит 283 тысячи. 

Еще 28 млн городу предоставят для второй очереди ремонта родильного дома. 10,5 млн гривен выделят на реконструкцию стадиона ДЮСШ, расположенной в мкр-не Железнодорожный. 18,8 млн Славянск получит на благоустройство зоны отдыха возле озера Вейсовое. Вместе с софинансированием из городской казны - а это 1,2 млн грн - реконструкция обойдется в 30 млн гривен. 

Кроме этих средств, Славянску достанутся 37 млн из областного бюджета на ремонт психоневрологического диспансера и психиатрической больницы. Напомним, что оба эти медучреждения находятся на балансе облздрава.  

Стоит отметить, что не все заявки, которые город подавал на конкурс проектов ГФРР, получили одобрение на областном этапе. В число победителей не вошли проекты ремонта дорог. Хотя, по словам мэра, именно они заявлялись в приоритете. 

Ремонт дорог обещают начать с приходом тепла

Что касается ремонта дорог, то, по словам Вадима Ляха, в этом году он должен стартовать, как только установится погода. По крайней мере, это относится к дороге на ул. Вокзальной, которую не успела доделать область в минувшем сезоне. А вот для ремонта дороги на въезде в город со стороны Славкурорта придется играть новый тендер. Более того, для этого предстоит еще и внести изменения в проектно-сметную документацию, которая из-за роста цен и зарплат успела стать неактуальной. Городской голова также отметил, что внеочередная сессия горсовета 16 марта выделит деньги на ямочный ремонт. И есть надежда, что он начнется в ближайшем будущем. 

- Мы три года, начиная с 2014-го, не ремонтировали дороги. Кроме того, пока не восстановили разрушенный мост, город был проездной для тяжелого транспорта. И это отставание дает себя знать. Сейчас мы ремонтируем дорог гораздо больше, чем когда бы то ни было. Но догнать пока не можем, - говорит Вадим Лях. 

По его словам, на ремонт уходит 75% городского фонда развития. Мэр считает, что это в корне неправильно, и лучше было бы тратить деньги на энергоэффективность. Ведь такое вложение рано или поздно бы окупилось.

Славянск не может «разрулить» ситуацию с водой

Коснулись на пресс-конференции и болезненной для Славянска водной темы. Комментируя сокращение подачи воды на город и угроз ДТЭК отключить «Славгорводоканал» от электроэнергии, мэр отметил, что решения проблемы на местном уровне он не видит. 

- Нам и так было сложно. А теперь ситуация усугубилась несвоевременной выплатой компенсаций по субсидиям и льготам. Государство задерживает их на 3 месяца. И сейчас мы можем расплатиться лишь за январь. И в ДТЭК, и в «Воде Донбасса» эту систему знают, но не смотря ни на что хотят получить свои деньги, - говорит Вадим Лях. 

Не может город с такой быстротой, как ранее, и выделять для проблемного предприятия деньги из местного бюджета. Согласно изменениям в законодательстве, теперь это происходит после согласования с антимонопольным комитетом.  По словам мэра, документы на согласование город отправил еще в начале года, но ответа пока не получил.

- Проблемы будут накапливаться, как снежный ком. Решить их должно государство, - считает Вадим Лях.

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Комментарии к статье «В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой»

Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха состоялась 13 марта. Она продолжалась недолго и, в основном, была посвящена позитиву.

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