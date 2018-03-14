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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему

Антон Скворцов
14 марта 2018 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Директор БТИ Валерий Бондаренко предложил Евгению Недосеке ознакомиться с имеющейся в БТИ документацией, чтобы тот разобрался в вопросе досконально.

Конфликт между жильцами и собственниками общежития на улице Генерала Батюка, 8-а в микрорайоне ЦНИЛ вновь на повестке дня.

На этот раз проблему поднял глава общественной организации «Другий фронт» Евгений Недосека, который на аппаратном совещании 6 марта призвал руководство города вмешаться в ситуацию. 

Напомним, что данная тема активно муссировалась в 2016 году благодаря известному активисту Михаилу Нечипоренко. Вопрос поднимали на аппаратных совещаниях, обсуждали на депутатских комиссиях, но, судя по всему, воз и поныне остался на прежнем месте. А с уходом Михаила Нечипоренко из медийного пространства исчезла из поля зрения и сама проблема. Между тем, вопрос решен так и не был.

Суть его, насколько удалось понять, не изменилась: по словам Евгения Недосеки, собственники жилья отказываются предоставить жильцам необходимые документы, из-за чего те не могут оформить субсидии. Конечная цель «шантажа», как он охарактеризовал такие действия, заключается в том, чтобы вынудить людей отказаться от права собственности на свои комнаты, оформив новые отношения в виде договора аренды. Дошло до того, что часть квартир остались без электричества, и их обитатели вынуждены вот уже несколько месяцев жить без света – и это зимой, когда продолжительность светового дня минимальная. 

Позиция представителей местной власти тоже не изменилась: они утверждают, что не могут повлиять на ситуацию, поскольку общежитие находится не в коммунальной собственности, а в частной. «Это не наши полномочия», - заявил на совещании заммэра Дмитрий Сиваш, подчеркнув, что в данном вопросе должны разбираться правоохранительные и прочие компетентные органы.  

Однако Евгений Недосека убежден, что власть на то и существует, чтобы защищать интересы людей. В пример он привел ситуацию в Райгородке, где однажды из-за скачка напряжения в электросети у местных жителей вышла из строя бытовая техника. По его словам, председатель местного поселкового совета не стал отмежевываться от проблемы, а лично взялся писать письма в нужные инстанции и взял дело на контроль. Удалось ли ему добиться результата, Недосека не уточнил, но отозвался о действиях главы поссовета с одобрением.         

Ситуацию с общежитием прокомментировал директор БТИ Валерий Бондаренко, который в свое время лично занимался этим вопросом. Он посоветовал общественнику изучить тему досконально, ознакомившись с имеющимися в Бюро документами. «Чтобы Вы объективно владели информацией. Вы посмотрите переписку, сколько раз были в суде сотрудники БТИ, сколько запросов было со стороны городского совета… Я знаю, что там сегодня много со-собственников, потому что продавались отдельные комнаты, продавались по две-три комнаты одной семье», - объяснил он, призвав активиста разобраться в ситуации. После этого, по его словам, можно будет понять, что делать дальше, а именно: что для решения проблемы могут сделать исполком, депутатский корпус, что - общественность, а что - правоохранительные и судебные органы.

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Комментарии к статье «Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему »

Конфликт между жильцами и собственниками общежития на улице Генерала Батюка, 8-а в микрорайоне ЦНИЛ вновь на повестке дня.

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