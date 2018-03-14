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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

«Роза-центр» жалуется на крематорий роддома

Антон Скворцов
14 марта 2018 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Представительница ОСМД «Роза-центр» говорит, что во время работы крематория в квартире невозможно открыть окна.

Присутствовавшая на совещании жительница ОСМД «Роза-центр», которое находится в девятиэтажном доме №44 на улице Почтовой, пожаловалась на крематорий родильного дома, где сжигают биологические отходы.

По ее словам, исходящий от него запах насколько тяжел, что в квартире даже нельзя открыть окна. «Или вывозите их куда-то, эти отходы, или ставьте фильтры, но надо что-то делать», - возмущается женщина. 

Комментируя реплику, начальник отдела здравоохранения Елена Джим сообщила, что для учреждения уже приобретен новый инсинератор, чья работа происходит при очень высокой температуре и не сопровождается неприятными ароматами. Его установят в специальном помещении, где уже идет капитальный ремонт. «Мы очень надеемся, что, в конце концов, запах исчезнет и даст вам возможность свободно жить», - заключила она.

Городской голова Вадим Лях добавил, что новое оборудование начнет работать в мае.

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Комментарии к статье ««Роза-центр» жалуется на крематорий роддома»

Присутствовавшая на совещании жительница ОСМД «Роза-центр», которое находится в девятиэтажном доме №44 на улице Почтовой, пожаловалась на крематорий родильного дома, где сжигают биологические отходы.

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