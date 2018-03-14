В Славянске создают госпитальный совет

На заседании исполкома 7 марта были утверждены кандидатуры членов госпитального совета – органа, чья задача заключается в координации работы учреждений здравоохранения, которые войдут в состав будущего госпитального округа.

В госпитальный совет вошли профильный заммэра Юрий Подлесный, начальник отдела здравоохранения Елена Джим, главврач городской клинической больницы Владимир Степанов и главврач больницы №1 Владимир Иваненко. Окончательно этот перечень должен быть утвержден Славянским городским советом.

Помимо координационных функций, госпитальный совет будет заниматься определением стратегических направлений развития госпитального округа, определять цели и задачи для развития в нем системы здравоохранения.

Состав и границы госпитальных округов в Донецкой области были утверждены распоряжением Кабмина №995-р от 27 декабря 2017 года. В Славянске такой округ должен начать работать с 2020 года.

Начальник отдела здравоохранения Елена Джим рассказала, что в состав округа, кроме Славянска, войдут Славянский район, Лиман и Лиманский район. В общей сложности, в населенных пунктах на этой территории живут около 180 тысяч человек.

В рамках реформы планируется «переформатирование» системы здравоохранения вторичного уровня. Согласно плану городская клиническая больница (бывшая имени Ленина) преобразуется в больницу интенсивного лечения и будет оказывать весь спектр экстренной неотложной помощи жителям Славянска и Славянского района. Население Лимана и Лиманского района будет получать такую помощь в центральной районной больнице Лимана.

В свою очередь, плановую медицинскую помощь жители госпитального округа будут получать в больнице планового лечения. Ее, как ожидается, создадут на базе Славянской городской больницы №1. Паллиативную помощь и восстановительное лечение планируется развернуть на базе Центральной районной больницы в Николаевке.

Елена Джим добавила, что, с учетом этого, в состав госпитального совета войдут представители всех административных единиц, включенных в госпитальный округ. «Это совещательный орган. Он будет давать рекомендации местным советам, которые помогут своевременно и рационально принимать решения в отношении учреждений здравоохранения для выполнения ими своих функций и покрытия всех потребностей населения в оказании того или иного вида медицинской помощи», - объяснила она.

По словам начальника отдела здравоохранения, создание госпитального совета позволит наметить основные стратегические направления развития округа и определить, какие медучреждения нуждаются в первоочередном финансировании.