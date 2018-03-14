В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта

В первых числах марта стали известны результаты заседания региональной комиссии по предварительному конкурсному отбору проектов, которые будут оплачиваться в текущем году за счет государственного фонда регионального развития. Этот этап прошли 4 разработки из Славянска, общая сумма вложений в их реализацию – около 60 млн грн.

Прошедшие отбор

Среди победивших в конкурсе значатся такие проекты как: реконструкция стадиона городской ДЮСШ на ул. Григория Данилевского в Железнодорожном мкр-не. Его полная стоимость составляет 10,7 млн грн, 9,5 из них – средства ГФРР. Еще один проект подразумевает реконструкцию системы дезинфекции воды без использования хлора в бассейне на ул. Короленко, то есть закупку и монтаж оборудования на сумму 2,4 млн грн (2,1 млн грн. предоставляет ГФРР).

Самый дорогостоящий проект называется «Усовершенствование перинатальной помощи жителям Славянска путем внедрения новейших технологий (реконструкции) в родильном доме по адресу Университетская, 15». Его смета предполагает освоение в этом 36,2 млн грн, 25,6 млн вкладывает ГФРР. Отличие от предыдущих позиций заключается в том, что данный проект переходящий – его реализацию начали еще в 2017-м.

Рекреация на Вейсовом

Последний из прошедших конкурс проектов – создание на побережье озера Вейсовое (на фото) рекреационно-оздоровительной зоны «У соленых озер», стоимостью 19 млн грн, (16,9 млн грн – ГФРР). Стоит отметить, что это уже не та разработка, которую анонсировали в прошлом и позапрошлом году, а совершенно новая проектная работа, выполненная по заказу Славянского УЖКХ в 2017 г. Проектно-сметная документация предусматривает организацию функциональных зон: пляжной (грибки, навесы, шезлонги, кабинки для переодевания и т.д.); припляжной (спортплощадка для пляжного футбола и волейбола, детская площадка с игровыми комплексами); пикниковой (беседки и лавочки в зеленой зоне); кемпинговой (площадка для палаток для одновременного отдыха более 100 человек) и зоны для предприятий розничной торговли и общественного питания.

Схема организации территории содержит также следующие виды работ: создание вдоль озера пешеходной набережной, строительство проездов, велосипедных и пешеходных дорожек с твердым покрытием, их освещение, обустройство автостоянки для отдыхающих с местами для мало мобильных групп населения.

Реализация и корректировка

Теперь указанные проекты должны пройти стадию утверждения профильной комиссией Минрегионстроя (заседание назначено на 16 марта) и соответствующее постановление Кабинета министров. Сразу после этого можно будет объявлять тендер. По словам начальника управления инвестиций, энергоэффективности и внешних отношений Андрея Рубана, подготовка документации для этого начнется в ближайшее время.

Кроме того, как уверяет чиновник, количество профинансированных ГФРР проектов может увеличиться за счет экономии средств вследствие использования системы ProZorro. Точнее об этом можно будет говорить примерно в середине лета, после проведения тендерных закупок по выигравшим позициям. Если получится сэкономить, то на эту сумму можно будет воплотить еще какую-нибудь разработку из «второго эшелона». Отметим, что на региональный конкурс Славянск подавал также проекты по капитальному ремонту дорожного покрытия улиц Ярмарочной (2,3 млн грн), Одесской (4,5 млн грн), бульвара Героев Крут (7,3 млн грн), переулка Ярослава Мудрого (3,6 млн грн), по закупке оборудования для строящегося ЦНАПа (5,8 млн грн), реконструкции нежилого здания на ул. Васильевской под «Прозрачный социальный офис» УСЗН (30 млн грн), реконструкции детского сада № 33 (2,7 млн грн) и по капитальному ремонту детсадов № 70 (10,7 млн грн), № 66 (6,6 млн грн), № 25 (5,9 млн грн), № 6 (4,5 млн грн).