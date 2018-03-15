В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения

Пять общеобразовательных школ Славянска оснастят видеокамерами наблюдения. Этот проект общественной организации «Развитие инициатив», выиграл в конкурсе, объявленном ПРООН по направлению «Общественная безопасность и социальная сплоченность».

Видеокамеры установят в школах №№ 10, 12, 13, 16, 17. На их приобретение и установку понадобится 626 тыс. 317 грн. Большую часть суммы - 415,7 тыс., выделит ПРООН. Остальное - в размере 210,6 тыс. - городской совет.

Всего будут установлены 117 камер. Например, после ремонта опорную ООШ №13 оборудуют 27-ю устройствами. По словам директора школы Анатолия Погорелова, 17 камер будут стоять внутри здания в коридорах и 10- снаружи. Кроме самих видеорегистраторов, все вошедшие в проект школы получат жесткий диск для записи информации, телевизоры и другое специализированное оборудование.

По мнению представителя ОО «Развитие инициатив» Елены Саржевской, установка камер наблюдения не просто поможет сохранить школьное имущество. Это будет дисциплинировать как учащихся, так и сотрудников школ, и способствовать быстрому расследованию всевозможных инцидентов.

Отметим, что координатор ПРООН в Донецкой области Михаил Карелин уже подписал соглашение по проекту в центральном офисе организации в Киеве. И поскольку тендер будет проводить сама программа развития, есть надежда, что камеры появятся в школах в ближайшее время.

Пока же ОО «Развитие инициатив» и ПРООН приглашают лицензированных или сертифицированных подрядчиков с хорошей репутацией предоставить запечатанные ценовые предложения для выполнения работ. Тендерную документацию можно бесплатно получить по адресу в Славянске: ул. Олимпийская, 4, комната 312-А. Конкурсные предложения следует доставлять по этому же адресу не позднее 10 утра 29 марта текущего года. Здесь же они будут раскрыты в присутствии участников тендера. Предложения, поступившие позже указанного срока, приниматься не будут. Их вернут участникам в нераспечатанном виде.

Все, кто заинтересовался тендерным предложением, могут получить дополнительную информацию по телефону (050) 474-43-44.