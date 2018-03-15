 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Фрагменты мирового океана

В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения

Светлана Вьюниченко
15 марта 2018 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В классах камер не будет. Руководство школ сетует, что на это в программе не заложены деньги. А психологи утверждают, что тотальный контроль плохо отразится на эмоциональном состоянии детей.

Пять общеобразовательных школ Славянска оснастят видеокамерами наблюдения. Этот проект общественной организации «Развитие инициатив», выиграл в конкурсе, объявленном ПРООН по направлению «Общественная безопасность и социальная сплоченность».

Видеокамеры установят в школах №№ 10, 12, 13, 16, 17. На их приобретение и установку понадобится 626 тыс. 317 грн. Большую часть суммы - 415,7 тыс., выделит ПРООН. Остальное - в размере 210,6 тыс. - городской совет.   

Всего будут установлены 117 камер. Например, после ремонта опорную ООШ №13 оборудуют 27-ю устройствами. По словам директора школы Анатолия Погорелова, 17 камер будут стоять внутри здания в коридорах и 10- снаружи. Кроме самих видеорегистраторов, все вошедшие в проект школы получат жесткий диск для записи информации, телевизоры и другое специализированное оборудование.

По мнению представителя ОО «Развитие инициатив» Елены Саржевской, установка камер наблюдения не просто поможет сохранить школьное имущество. Это будет дисциплинировать как учащихся, так и сотрудников школ, и способствовать быстрому расследованию всевозможных инцидентов. 

Отметим, что координатор ПРООН в Донецкой области Михаил Карелин уже подписал соглашение по проекту в центральном офисе организации в Киеве. И поскольку тендер будет проводить сама программа развития, есть надежда, что камеры появятся в школах в ближайшее время. 

Пока же ОО «Развитие инициатив» и ПРООН приглашают лицензированных или сертифицированных подрядчиков с хорошей репутацией предоставить запечатанные ценовые предложения для выполнения работ. Тендерную документацию можно бесплатно получить по адресу в Славянске: ул. Олимпийская, 4, комната 312-А. Конкурсные предложения следует доставлять по этому же адресу не позднее 10 утра 29 марта текущего года. Здесь же они будут раскрыты в присутствии участников тендера. Предложения, поступившие позже указанного срока, приниматься не будут. Их вернут участникам в нераспечатанном виде.  

Все, кто заинтересовался тендерным предложением, могут получить дополнительную информацию по телефону (050) 474-43-44.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

15 марта 2018

В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения

Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха

«Весенний фристайл» собрал сто участников

14 марта 2018

В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта

Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг

В Славянске создают госпитальный совет

Фрагменты мирового океана

На площади выступит военный оркестр

Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги

ОРВИ идут на спад

Кронирование тополей ускорят

«Роза-центр» жалуется на крематорий роддома

«Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет

Отключение «Спрутом» дало первый результат

Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему

В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой

«Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

11 марта 2018

«Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу

В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу

Всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна»: у Прилуцкого - «золото», у Гончарова – «серебро»

10 марта 2018

Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду чемпионата Украины по вольной борьбе

Юные шахматисты Вадим Степанов и Владимир Чумаков – чемпионы Донецкой области!

9 марта 2018

Вытяжки в многоэтажных домах небезопасны

Хозяйственный суд дал добро на снос МАФа

С гаражами на Торской горсовет не определился

Лейкемия: причины, симптомы, диагностика

Власти рассчитывают купить Дворец культуры в этом году

«Добрая весть» хочет строить образовательный центр

Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых

Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу

Депутат Славянского горсовета насмерть сбил человека

Также в разделе

В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта

— 14 марта 2018 —

В первых числах марта стали известны результаты заседания региональной комиссии по предварительному конкурсному отбору проектов, которые будут оплачиваться в текущем году за счет государственного фонда регионального развития. Этот этап  прошли 4 разработки из Славянска, общая сумма вложений в их реализацию – около 60 млн грн.

Читать далее ⇒

В Славянске создают госпитальный совет

— 14 марта 2018 —

На заседании исполкома 7 марта были утверждены кандидатуры членов госпитального совета – органа, чья задача заключается в координации работы учреждений здравоохранения, которые войдут в состав будущего госпитального округа.

Читать далее ⇒

Кронирование тополей ускорят

— 14 марта 2018 —

Обрезку тополей на улице Центральной необходимо закончить до тепла, пока в стволах деревьев не начался процесс сокодвижения.

Читать далее ⇒

«Роза-центр» жалуется на крематорий роддома

— 14 марта 2018 —

Присутствовавшая на совещании жительница ОСМД «Роза-центр», которое находится в девятиэтажном доме №44 на улице Почтовой, пожаловалась на крематорий родильного дома, где сжигают биологические отходы.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения»

Пять общеобразовательных школ Славянска оснастят видеокамерами наблюдения. Этот проект общественной организации «Развитие инициатив», выиграл в конкурсе, объявленном ПРООН по направлению «Общественная безопасность и социальная сплоченность».

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха

«Весенний фристайл» собрал сто участников

На площади выступит военный оркестр

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых

Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу

Депутат Славянского горсовета насмерть сбил человека

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг

«Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет

Отключение «Спрутом» дало первый результат

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Рубака-парень

Длинные руки на короткой ноге

Перелетные спицы

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу

В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

15 марта 2018

В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения

Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха

«Весенний фристайл» собрал сто участников

14 марта 2018

В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта

Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг

В Славянске создают госпитальный совет

Фрагменты мирового океана

На площади выступит военный оркестр

Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги

ОРВИ идут на спад

Кронирование тополей ускорят

«Роза-центр» жалуется на крематорий роддома

«Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет

Отключение «Спрутом» дало первый результат

Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему

В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой

«Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

11 марта 2018

«Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу

В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу

Всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна»: у Прилуцкого - «золото», у Гончарова – «серебро»

10 марта 2018

Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду чемпионата Украины по вольной борьбе

Юные шахматисты Вадим Степанов и Владимир Чумаков – чемпионы Донецкой области!

9 марта 2018

Вытяжки в многоэтажных домах небезопасны

Хозяйственный суд дал добро на снос МАФа

С гаражами на Торской горсовет не определился

Лейкемия: причины, симптомы, диагностика

Власти рассчитывают купить Дворец культуры в этом году

«Добрая весть» хочет строить образовательный центр

Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых

Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу

Депутат Славянского горсовета насмерть сбил человека

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top