Какие дороги отремонтируют в этом году

В него вошли улицы Генерала Батюка, Парковая, Комяхова, Героев Труда (от ул. Рапно-Набережной до трассы Киев-Должанский), Шевченко (от Университетской до Банковской), Сользаводская, Ярослава Мудрого, а также подъездная дорога к железнодорожной станции Славкурорт, где вместо асфальта остались одни ямы.

На упомянутом участке улицы Шевченко, кроме того, будут отремонтированы тротуары. Еще три тротуара обновят на правой стороне улицы Свободы (от улицы Почтовой до ул. Торговой), привокзальной площади и на площади Семейко.

Также в этом году планируется довести до ума участок газона на улице Батюка от улицы Бульварной до улицы Вольной, озеленение которого началось весной прошлого года.

Пока что речь идет о разработке проектно-сметной документации для предстоящих работ. На это решением сессии выделено 567,9 тысячи гривен. Еще 35 тысяч выделены на проект строительства новой стелы «Славянск» на взъезде в город со стороны Семеновки.

Кроме того, забегая наперед, скажем, что на очередной сессии планируется выделение 500 тысяч гривен на текущий ремонт дорог. В списке числятся улицы Промышленная, Комяхова, Городская, Святогорская (на каждую из них потратят по 6 тысяч грн), Торская, Солидарная (по 8 тысяч), Героев Пилотов, Добровольского (по 12 тысяч), Барвенковская (20 тыс.), Свободы, Заводская (по 40 тыс.), Торговая (45 тыс.), Голубовская (92 тыс.) и Литературная (199 тысяч грн).