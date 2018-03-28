В бывшем детприемнике откроют приют для собак

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Андрей Секлецов, которому было поручено решение организационных вопросов, сообщил, что приют обустроят в бывшем приемнике-распределителе для несовершеннолетних правонарушителей на улице Ярослава Мудрого, 100. По его словам, территория пустующего учреждения подходит для этих целей как нельзя лучше: кроме достаточно вместительного здания, там имеется земельный участок площадью три гектара.

Здание принадлежит Министерству внутренних дел, однако руководство ведомства не против того, чтобы отдать его городу. Переговорный процесс, который ведется по этому вопросу, подходит к завершению. Возможно, положительный ответ будет получен уже в конце текущей недели.

Впрочем, процесс приема-передачи имущества в коммунальную собственность дело небыстрое, поэтому на первых порах город возьмет помещение в аренду.

Приют будет предназначен для стерилизации и содержания бездомных животных. Заниматься этим будет общественная организация «Дай шанс», которая активно работает на поприще защиты бесприютных четвероногих. (В этом году волонтеры уже организовывали массовую стерилизацию бесприютных собак, о чем мы писали в «ТВ плюс» №10.)

Местные власти пошли навстречу общественникам и решили выделить на эти цели из городского бюджета 30 тысяч гривен. Впрочем, городской голова Вадим Лях относится к идее скептически и считает, что лишение животного репродуктивной функции вовсе не гарантирует, что после этого оно перестанет нападать на людей. «Никто мне не докажет, что стерилизованная собака не будет кусаться», - говорит мэр. Тем не менее, градоначальник выразил готовность внести посильный вклад в дело спасения меньших братьев и приютить бездомного щенка.

Между тем, специалисты констатируют, что в последнее время нападения животных на людей резко участились: если в городе обычно фиксируется от 4 до 8 укусов людей животными в неделю, то с 16 по 22 марта зарегистрировано 14 случаев. И это только официальная статистика, то есть число людей, которые обратились в травмпункт за медицинской помощью. Впрочем, ради справедливости стоит отметить, что, согласно статистике, чаще прохожие страдают от зубов не бездомных, а домашних собак, владельцы которых не удосужились обеспечить безопасность окружающих.