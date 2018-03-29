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Фотофакт

Фестивальные локации

Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска

Павел Коротенко
29 марта 2018 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Для публичного ознакомления детальные планы развития территории вывешиваются в холле 1-го этажа горисполкома.
  • Микрорайон Солнечный - одна из немногих территорий, для которой не только разработан детальный план, но и готово начаться строительство.

Журналисты "ТВ плюс" узнали, какие перспективы застройки есть у Славянска. Как выяснилось из общения с руководителем управления архитектуры и градостроительства Александром Пахомовым и изучения на сайте горсовета раздела "градостроительная документация", сегодня детальными планами охвачено лишь около 5% городской территории.

Исходный документ

Актуальный перечень участков, для которых разработаны детальные планы, невелик. Он состоит из 11 пунктов, причем два из них не относятся к застройке, а один фактически дублирует предыдущий. В последнем случае речь идет о культовом сооружении Украинской православной автокефальной церкви, которую в 2013 году предполагалось разместить на площади напротив молокозавода. Однако позже выяснилось, что место выбрано неудачно, ибо здесь пролегает много инженерных коммуникаций, и объект перенесли на участок по адресу ул. Учительская, 17 (пустырь за горводоканалом). Кроме церкви и ее служебно-хозяйственных сооружений, детальный план этого участка включает 5-этажный жилой дом, детскую площадку, трансформаторную подстанцию, КНС, парковку и комплекс гаражей, примыкающий к хоздвору водоканала.

Стоит подчеркнуть, что детальный план - документ технический. Он определяет лишь наличие на участке тех или иных объектов, конфигурацию их расположения и содержит исходные данные для дальнейших действий застройщика: составление задания на проектно-сметную документацию, разработка проекта землеотвода, согласование строительных работ с УЖКХ и т. д. Заниматься этим будут разные субъекты в разное время. К примеру, храм на Учительской будет строить автокефальная церковь, заказчиком строительства жилого дома может выступить город или какое-нибудь министерство, а гаражами может заняться частник. Сроки строительства и очередность возведения объектов детальный план не регламентирует.

Реальность реализации

Ближе всего к началу строительных работ частные дома в мкр-не Солнечный. Здесь техническую документацию изготовили уже на 21 земельный участок. Проекты землеустройства для участников АТО, подчеркнул Александр Пахомов, изготавливаются за счет города. Это касается и участков, выделенных АТОшникам в поселке Семеновка. Детальный план этой зоны предусматривает также ряд нежилых объектов, выходящих к трассе Киев-Довжанский (торговля, станция техобслуживания, пр.) 

Достаточно долго ожидает реализации проект по реконструкции участка, очерченного улицами Лозановича, Добровольского, Банковской и Ярослава Мудрого, включая одноименный переулок. В обиходе эту территорию славянцы по старинке называют «Красный октябрь». Здесь запланировано строительство торгового и спортивно-развлекательного комплексов, цветочного рынка, павильонов для торговли другими видами продукции и благоустройство прибрежной зона лимана. Сложность в том, что потенциальный инвестор, которому исполком еще в 2013 году отдал участок в аренду, договор аренды так и не заключил, и процедура зависла в воздухе. По информации руководителя управления архитектуры, в настоящее время исполком ведет претензионную работу, чтобы вернуть участку прежний статус и передать его более предприимчивому арендатору.

Продиктованное обстоятельствами

К категории таких документов можно отнести детальный план территории на ул. Новый Быт, где необходимо реконструировать систему отопления жилого сектора, ранее подведомственного заводу «Бетонмаш» и запитывавшегося теплоносителем от заводской котельной. Сегодня она работает только для внутренних потребностей предприятия. Для отопления жилфонда город построит автономную котельную – в детальном плане она уже указана.

Разработан документ и для участка на пересечении улиц Торской и Банковской (р-н краеведческого музея), где представители Украинской католической церкви планируют построить деревянный храм – первый на территории города. Здесь же детальный план учитывает размещение парковки, детской игровой и хозяйственной площадок. 

Еще один участок обозначен на плане улицами Торговая и Шелковичная (р-н центрального рынка). Перечень его зданий и сооружений включает фермерский комплекс, оптово-розничный и гостевую парковку. Заказчик разработки – администрация рынка. 

Последний из готовых на сегодня детальных планов предусматривает строительство гаражного кооператива в мкр-не Химик (ул. Новосодовская). По словам Александра Пахомова, сейчас в стадии разработки пребывают еще несколько градостроительных документов. Все новые поступления размещаются на сайте городского совета, распечатанные схемы вывешиваются в холле на 1 этаже горисполкома. По каждому детальному плану обязательно проводят общественные консультации. Правда, как показывает практика, заинтересованности к этой процедуре жители города не проявляют.

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Комментарии к статье «Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска»

Журналисты "ТВ плюс" узнали, какие перспективы застройки есть у Славянска. Как выяснилось из общения с руководителем управления архитектуры и градостроительства Александром Пахомовым и изучения на сайте горсовета раздела "градостроительная документация", сегодня детальными планами охвачено лишь около 5% городской территории.

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