Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол

- Встреча состоится в конце марта в Харькове. В Славянск поляки планируют приехать летом нынешнего года, - рассказывает активистка. - Мы предложим им внести свой вклад в реставрацию здания.

Елена объясняет, что вопрос ремонта продвигается трудно и очень медленно. Тем не менее, дело все же идет. На сегодняшний день здание получило отдельный адрес - ул. Вокзальная, 2Е. Ранее на одном адресе насчитывалось сразу пять строений. Проведена тахеометрическая съемка (вид сверху), необходимая для создания проектно-сметной документации. Исполком обещает отвести землю вокруг исторического здания, чтобы активисты смогли разбить там парк и благоустроить территорию. Однако главный вопрос - как именно выглядела контора «Дзевульский и Лянге» во времена своего расцвета - пока не решен.

- Мы обращались за помощью к славянцам, чтобы они поделились имеющимися сведениями. Но все, что нам рассказывали, касалось производственных вопросов, - говорит Елена Саржевская.

Тем не менее, общественникам удалось узнать, что в начале ХХ столетия здание венчал стеклянный купол - сродни тому, что сейчас украшает Верховную Раду. К сожалению, фотографий сооружения в таком виде не сохранилось. Пока не принесло особых результатов и обращение в архив Харьковской области. Именно там хранятся документы, касающиеся дореволюционного Славянска, поскольку раньше город относился к Изюмскому уезду Харьковской губернии.

- Запрос был нами отправлен 1 ноября минувшего года, ответ из Харьковского областного государственного архива мы получили только сейчас. Сотрудники архива отвечают, что документы у них действительно имеются, но находятся в таком ветхом состоянии, что к работе с ними не могут допустить не только общественников, но даже архивариусов, - говорит Елена Саржевская.

Активисты узнали, что потомки братьев Юзефа и Владислава Лянге сейчас проживают в Англии. Но конкретной программы, с которой к ним можно было бы обратиться, у «Развития инициатив» пока нет. По словам общественников, сначала нужно привести в порядок документацию, начать ремонт, а потом приглашать иностранных потомков на место былой славы их дедов. Хотя, возможно, в семействах Лянге и Дзевульских сохранились документы, которые могут помочь славянским активистам в реализации общественно значимого проекта.