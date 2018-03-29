Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол

|29 марта 2018
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Общественная организация «Развитие инициатив», пытающаяся спасти памятник архитектуры «Дзевульский и Лянге», проведет встречу с представителями польского института культурных связей им. Адама Мицкевича. Об этом рассказала председатель правления ОО «Развитие инициатив» Елена Саржевская.
- Встреча состоится в конце марта в Харькове. В Славянск поляки планируют приехать летом нынешнего года, - рассказывает активистка. - Мы предложим им внести свой вклад в реставрацию здания.
Елена объясняет, что вопрос ремонта продвигается трудно и очень медленно. Тем не менее, дело все же идет. На сегодняшний день здание получило отдельный адрес - ул. Вокзальная, 2Е. Ранее на одном адресе насчитывалось сразу пять строений. Проведена тахеометрическая съемка (вид сверху), необходимая для создания проектно-сметной документации. Исполком обещает отвести землю вокруг исторического здания, чтобы активисты смогли разбить там парк и благоустроить территорию. Однако главный вопрос - как именно выглядела контора «Дзевульский и Лянге» во времена своего расцвета - пока не решен.
- Мы обращались за помощью к славянцам, чтобы они поделились имеющимися сведениями. Но все, что нам рассказывали, касалось производственных вопросов, - говорит Елена Саржевская.
Тем не менее, общественникам удалось узнать, что в начале ХХ столетия здание венчал стеклянный купол - сродни тому, что сейчас украшает Верховную Раду. К сожалению, фотографий сооружения в таком виде не сохранилось. Пока не принесло особых результатов и обращение в архив Харьковской области. Именно там хранятся документы, касающиеся дореволюционного Славянска, поскольку раньше город относился к Изюмскому уезду Харьковской губернии.
- Запрос был нами отправлен 1 ноября минувшего года, ответ из Харьковского областного государственного архива мы получили только сейчас. Сотрудники архива отвечают, что документы у них действительно имеются, но находятся в таком ветхом состоянии, что к работе с ними не могут допустить не только общественников, но даже архивариусов, - говорит Елена Саржевская.
Активисты узнали, что потомки братьев Юзефа и Владислава Лянге сейчас проживают в Англии. Но конкретной программы, с которой к ним можно было бы обратиться, у «Развития инициатив» пока нет. По словам общественников, сначала нужно привести в порядок документацию, начать ремонт, а потом приглашать иностранных потомков на место былой славы их дедов. Хотя, возможно, в семействах Лянге и Дзевульских сохранились документы, которые могут помочь славянским активистам в реализации общественно значимого проекта.
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• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
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• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
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Общественная организация «Развитие инициатив», пытающаяся спасти памятник архитектуры «Дзевульский и Лянге», проведет встречу с представителями польского института культурных связей им. Адама Мицкевича. Об этом рассказала председатель правления ОО «Развитие инициатив» Елена Саржевская.