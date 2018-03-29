В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон

Потенциально Славянск является очень зеленым городом, но на практике парков и скверов в нем катастрофически не хватает. Ситуация может измениться уже в текущем году. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.

Проект по скверу «Мечта» практически готов

Одним из наиболее «доведенных до ума» участков можно смело назвать сквер «Мечта», возрожденный буквально из свалки местными активистами. На сегодня в отношении этой территории имеется детальный план местности и выделены 350 тыс. грн на разработку проектно-сметной документации. Сейчас, как объяснила главный городской эколог, оформляется земельная документация.

- Есть небольшие проблемы с железной дорогой, потому что по территории сквера проложены рельсы, которые ранее вели на городские предприятия. Но, уверена, что эти вопросы мы уладим, - говорит Лариса Соловей.

Наполняемость сквера разнообразными локациями зависит как от возможностей бюджета, так и от наличия спонсоров. Город планирует получить для обустройства «Мечты» деньги из областного экологического фонда. Кроме уже существующих площадок, в сквере планируют устроить скейтодром, расширить зону для новобрачных и добавить детских городков.

На бульваре появится фонтан и Пушкин на лавочке

Составлен проект и по реконструкции бульвара Пушкина, который, по задумке городского руководства, составит единую зеленую зону с центральным парком. На его реализацию из областного фонда обещают выделить 15 млн грн, но пока эти деньги в Славянск не поступили. По словам Ларисы Соловей, речь может идти о второй половине года. Местные власти уверены, что средства городу выделят, поскольку проект нашел поддержку в обладминистрации.

Проект предусматривает тротуарную плитку, восстановление фонтана, новое озеленение. Взамен старых тополей здесь будут высажены ясени, липы и сакуры.

Возле бывшей парикмахерской, под ивами, появится новая зона отдыха. Здесь установят скамейку с фигурой присевшего отдохнуть Пушкина. Из цветов на клумбе высадят надпись «бульвар Пушкина». Также на бульваре установят скульптуры сказочных персонажей из произведений поэта.

По плану, все работы должны быть закончены в текущем году.

Была посадка - станет парк «Лесной»

Наконец город взял на баланс посадку в мкр-не Лесной. Согласно генеральному плану, здесь должен появиться районный парк с одноименным названием. Как рассказал городской голова Вадим Лях, теперь у местности есть паспорт участка с детальным планом, а все деревья посчитаны. Ранее, по словам мэра, местным властям было бы трудно пресечь даже вырубку деревьев, если бы она случилась. Ведь территория номинально оставалась бесхозной.

Лариса Соловей, в свою очередь, поделилась планами по созданию проектно-сметной документации, запланированной на текущий год.

Какое именно наполнение будет у парка «Лесной», пока неясно. Возможно, здесь появятся зона для шашлыков, веревочный городок, детские площадки. Главный эколог города объясняет, что территория задумывается как парк отдыха, но без аттракционов.

Плюс несколько скверов

На текущий год, по словам Ларисы Соловей, намечена инвентаризация городских скверов, расположенных на набережной Торца, возле памятника вдове и матери солдата, возле памятника погибшим милиционерам, в районе бассейна.

Эти территории поставят на баланс именно как скверы и разработают проекты по благоустройству. В первую очередь, намечено реконструировать сквер возле памятника вдове и матери солдата, который в народе называют площадью Семейко. Главный эколог объяснила, что это связано с общим благоустройством ул. Свободы, на которой намечено досадить клены взамен засохших.

На лиманах и «горячке» обещают пляжи, а на Михайловском - нет

В не таких уж далеких планах - наведение порядка в районе славянских озер. Причем, речь идет не только о территории Славкурорта. Хотя и здесь намечена реконструкция, связанная с организацией ландшафтного парка. В ее рамках облагородят озеро Горячее, создав на нем коммунальную зону отдыха. Как объяснила Лариса Соловей, она будет располагаться на противоположной стороне от «Маленькой Кубы». Также проектом предусмотрено создание зон отдыха в лесном массиве курортной зоны.

Кроме этого, будут благоустроены озера Лиман-1 и Лиман-2. Для первого Лимана выделены 40 тыс. грн на разработку проекта выноса прибрежно-защитной полосы и паспортизацию объекта. Сейчас, как удалось понять, эти работы уже подходят к концу. Скорее всего, говорит эколог, эта территория будет вынесена на аукцион уже в текущем году. Условием передачи станет сохранение ее рекреационного статуса.

Лариса Соловей объясняет, что в городе имеются предприниматели, заинтересованные в обустройстве пляжных зон не только на Лимане-1, но и на Лимане-2.

Не так радужно выглядит ситуация с благоустройством территории вокруг озера Михайловское. Проблема упирается в создание прибрежно-защитной полосы, которая должна составлять не менее 100 м от воды. В этой зоне находится железнодорожный техникум. Так что паспортизация объекта пока остается под большим вопросом.

Химик и карьеры - в перспективном планировании

Делом будущего Лариса Соловей назвала обустройство еще одной городской посадки, расположенной в мкр-не Химик. По перспективному плану там когда-нибудь появится районный парк «Химик» - приблизительно такой же, как и на Артема. Сейчас вопрос упирается в отвод земли. Дело в том, что часть ее принадлежит городу, а часть - краматорскому гослесфонду. Возможно, говорит главный эколог Славянска, обустройством этой территории займутся в 2020 году.

Тогда же, по перспективному планированию, изменений могут дождаться и карьеры, расположенные в мкр-не Артема. Ландшафт территории позволяет построить там молодежные спортивные центры самых различных направлений. Однако уже много лет дальше планов на этой местности дело не идет.