Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»

Два уровня проекта

Изначально встреча планировалась непосредственно на территории парка, однако погода этого не позволила, и мероприятие перенесли в кафе. По просьбе гостей, к участию в нем допустили лишь тех, кто заранее зарегистрировался, так что круг местных участников оказался неширок - несколько активистов и начальник городского отдела культуры Марина Олейник. Зарубежную делегацию возглавляли директор миссии USAID в Украине Сюзан Фритц и заместитель руководителя бюро по делам Европы и Евразии Марго Эллис.

Разговор начался с ретроспективы сотрудничества, стартовавшего два года назад, когда киевская общественная организация "Місто-сад" подключила USAID к развитию территории центрального парка Славянска. Об этапах реализации этого проекта журналисты "ТВ плюс" писали по мере продвижения работ, поэтому перечислять появившиеся в Шелковичном объекты и возвращаться к возникавшим при строительстве проблемам мы не будем. Тем более, что и сами гости акцент в диалоге делали не на этом.

Их больше интересовала социальная сторона дела: повлиял ли проект на менталитет населения Славянска, как люди восприняли благоустройство парка, и появились ли энтузиасты, готовые заниматься развитием Шелковичного на общественных началах. Интерес был не праздным, ибо техническое обновление парка - лишь первый уровень проекта. Более важная задача состоит в социальных преобразованиях. Именно эти изменения и хотели увидеть американские партнеры.

Есть о чем рассказать

Проще всего было ответить по поводу энтузиастов, ведь свое существование они подтверждали присутствием на встрече. Напомним, что общественное объединение «Друзья парка «Шелковичный» сформировалось в Славянске сразу после старта проекта. По окончании строительных работ активисты занимались наполнением возведенных площадок людьми и событиями. Люди потянулись, парк наполнился отдыхающими, хотя с культурой поведения в общественных местах, как показала практика, еще надо поработать. Приятно констатировать, что по оценке организации "Місто-сад", курирующей по Донецкой области несколько подобных проектов, Славянск в плане объединения единомышленников оказался самым успешным.

В связи с этим гости расспросили активистов о взаимодействии с городской властью. Те рассказали, что, в целом, сотрудничество прослеживается: налажен постоянный контакт с администрацией парка и горисполкомом, проводятся совместные собрания, к рекомендациям инициативной группы прислушиваются. Как пример - введение в штатное расписание КП «Парк «Шелковичный» новой должности менеджера по культурному развитию и событийному наполнению парковой территории. Для координации взаимодействия с властью друзья парка сейчас создают общественную организацию.

В завершении встречи зарубежные партнеры пообещали не терять энтузиастов из виду и предложили им инициировать новые проекты, реализовать которые можно будет в рамках программ USAID.