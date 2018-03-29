Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»

|29 марта 2018
|Просмотров: 56
|
В Славянске побывали представители Агентства США по международному развитию (USAID). Гости провели встречу с активистами, занимающимися развитием центрального городского парка.
Изначально встреча планировалась непосредственно на территории парка, однако погода этого не позволила, и мероприятие перенесли в кафе. По просьбе гостей, к участию в нем допустили лишь тех, кто заранее зарегистрировался, так что круг местных участников оказался неширок - несколько активистов и начальник городского отдела культуры Марина Олейник. Зарубежную делегацию возглавляли директор миссии USAID в Украине Сюзан Фритц и заместитель руководителя бюро по делам Европы и Евразии Марго Эллис.
Разговор начался с ретроспективы сотрудничества, стартовавшего два года назад, когда киевская общественная организация "Місто-сад" подключила USAID к развитию территории центрального парка Славянска. Об этапах реализации этого проекта журналисты "ТВ плюс" писали по мере продвижения работ, поэтому перечислять появившиеся в Шелковичном объекты и возвращаться к возникавшим при строительстве проблемам мы не будем. Тем более, что и сами гости акцент в диалоге делали не на этом.
Их больше интересовала социальная сторона дела: повлиял ли проект на менталитет населения Славянска, как люди восприняли благоустройство парка, и появились ли энтузиасты, готовые заниматься развитием Шелковичного на общественных началах. Интерес был не праздным, ибо техническое обновление парка - лишь первый уровень проекта. Более важная задача состоит в социальных преобразованиях. Именно эти изменения и хотели увидеть американские партнеры.
Проще всего было ответить по поводу энтузиастов, ведь свое существование они подтверждали присутствием на встрече. Напомним, что общественное объединение «Друзья парка «Шелковичный» сформировалось в Славянске сразу после старта проекта. По окончании строительных работ активисты занимались наполнением возведенных площадок людьми и событиями. Люди потянулись, парк наполнился отдыхающими, хотя с культурой поведения в общественных местах, как показала практика, еще надо поработать. Приятно констатировать, что по оценке организации "Місто-сад", курирующей по Донецкой области несколько подобных проектов, Славянск в плане объединения единомышленников оказался самым успешным.
В связи с этим гости расспросили активистов о взаимодействии с городской властью. Те рассказали, что, в целом, сотрудничество прослеживается: налажен постоянный контакт с администрацией парка и горисполкомом, проводятся совместные собрания, к рекомендациям инициативной группы прислушиваются. Как пример - введение в штатное расписание КП «Парк «Шелковичный» новой должности менеджера по культурному развитию и событийному наполнению парковой территории. Для координации взаимодействия с властью друзья парка сейчас создают общественную организацию.
В завершении встречи зарубежные партнеры пообещали не терять энтузиастов из виду и предложили им инициировать новые проекты, реализовать которые можно будет в рамках программ USAID.
29 марта 2018
• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
• С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет
• Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»
• Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы
• Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»
• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
• На Одесской просят запретить грузовики
• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
— 29 марта 2018 —
В связи с переходом на летнее время с 25 марта 2018 в региональном филиале «Донецкая железная дорога» ОАО «Укрзализниця» изменено расписание движения нескольких пригородных поездов.
— 29 марта 2018 —
Депутат Олег Костин направил в исполнительные органы горсовета запрос с просьбой рассмотреть возможность запрета движения тяжелого транспорта по улице Одесской.
— 29 марта 2018 —
Потенциально Славянск является очень зеленым городом, но на практике парков и скверов в нем катастрофически не хватает. Ситуация может измениться уже в текущем году. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.
Приветствую, гость! Вход
29 марта 2018
• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
• С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет
• Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»
• Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы
• Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»
• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
• На Одесской просят запретить грузовики
• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»»
В Славянске побывали представители Агентства США по международному развитию (USAID). Гости провели встречу с активистами, занимающимися развитием центрального городского парка.