Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы

В связи с переходом на летнее время с 25 марта 2018 в региональном филиале «Донецкая железная дорога» ОАО «Укрзализниця» изменено расписание движения нескольких пригородных поездов.

Так, пригородный поезд №6002 Славянск-Изюм будет отправляться со станции славянск в 7:45 (вместо 7:40).

Пригородный поезд №6009 Лиман-Фенольная отправляется со ст. Лиман в 15:40 (вместо 15:30). Соответственно в Славянск поезд прибывает в 16:25.

Пригородный поезд №6074 Славянск-Лиман теперь отправляется со станции Славянск в 12:10 вместо 12:30.

Пригородный поезд №6083 Лиман-Славянск отправляется из Лимана в 9:55 и прибывает в Славянск в 10:40.

Пригородный поезд №6084 Славянск-Лиман отправляется из Славянска в 20:50 (вместо 20:40).

Отметим также, что к пасхальным праздникам «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда, один из которых будет курсировать через Славянск. Так, поезд №92 Константиновка-Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Из Славянска поезд отправится в 16:19 и прибудет в Одессу в 8:04. Из Одессы поезд отправляется в 13:28, прибывая в Славянск в 4:42.

Еще одной приятной новостью стал запуск дополнительного поезда №7035/7037/7038 Харьков-Пассажирский-Лозовая-Лиман. Этот популярный маршрут существовал ранее, но потом был приостановлен. Из Харькова поезд отправляется ежедневно, кроме вторника, в 17:10 и прибывает в Славянск в 21:43. Время в пути составляет 4 часа 33 минуты. В обратном направлении поезд курсирует ежедневно, кроме среды. Из Славянска он отправляется в 6:35 и прибывает в Харьков в 11:00. Время в пути составляет 4 часа 25 минут.