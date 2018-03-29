 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Фестивальные локации

Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы

Светлана Вьюниченко
29 марта 2018 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В связи с переходом на летнее время с 25 марта 2018 в региональном филиале «Донецкая железная дорога» ОАО «Укрзализниця» изменено расписание движения нескольких пригородных поездов.

Так, пригородный поезд №6002 Славянск-Изюм будет отправляться со станции славянск в 7:45 (вместо 7:40).

Пригородный поезд №6009 Лиман-Фенольная отправляется со ст. Лиман в 15:40 (вместо 15:30). Соответственно в Славянск поезд прибывает в 16:25. 

Пригородный поезд №6074 Славянск-Лиман теперь отправляется со станции Славянск в 12:10 вместо 12:30. 

Пригородный поезд №6083 Лиман-Славянск отправляется из Лимана в 9:55 и прибывает в Славянск в 10:40. 

Пригородный поезд №6084 Славянск-Лиман отправляется из Славянска в 20:50 (вместо 20:40). 

Отметим также, что к пасхальным праздникам «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда, один из которых будет курсировать через Славянск. Так, поезд №92 Константиновка-Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Из Славянска поезд отправится в 16:19 и прибудет в Одессу в 8:04. Из Одессы поезд отправляется в 13:28, прибывая в Славянск в 4:42. 

Еще одной приятной новостью стал запуск дополнительного поезда №7035/7037/7038 Харьков-Пассажирский-Лозовая-Лиман. Этот популярный маршрут существовал ранее, но потом был приостановлен. Из Харькова поезд отправляется ежедневно, кроме вторника, в 17:10 и прибывает в Славянск в 21:43. Время в пути составляет 4 часа 33 минуты. В обратном направлении поезд курсирует ежедневно, кроме среды. Из Славянска он отправляется в 6:35 и прибывает в Харьков в 11:00. Время в пути составляет 4 часа 25 минут. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 марта 2018

На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия

С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет

Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»

Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы

Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»

Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году

Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно

На Одесской просят запретить грузовики

Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам

Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу

В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон

Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол

Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power

Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев

Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска

28 марта 2018

Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины

В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо

В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою

Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске

Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа

Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов

Фестивальные локации

Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат

Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно

В бывшем детприемнике откроют приют для собак

Как «Славгорводоканал» отработал минувший год

23 марта 2018

Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги

По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер

Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год

Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя

Также в разделе

Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»

— 29 марта 2018 —

В Славянске побывали представители Агентства США по международному развитию (USAID). Гости провели встречу с активистами, занимающимися развитием центрального городского парка.

Читать далее ⇒

Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году

— 29 марта 2018 —

.

Читать далее ⇒

На Одесской просят запретить грузовики

— 29 марта 2018 —

Депутат Олег Костин направил в исполнительные органы горсовета запрос с просьбой рассмотреть возможность запрета движения тяжелого транспорта по улице Одесской.

Читать далее ⇒

В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон

— 29 марта 2018 —

Потенциально Славянск является очень зеленым городом, но на практике парков и скверов в нем катастрофически не хватает. Ситуация может измениться уже в текущем году. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы »

В связи с переходом на летнее время с 25 марта 2018 в региональном филиале «Донецкая железная дорога» ОАО «Укрзализниця» изменено расписание движения нескольких пригородных поездов.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия

С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет

Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»

Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя

Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно

Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам

Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Кто заказывал такси на Дубровку

Рубака-парень

Длинные руки на короткой ноге

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины

В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо

В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 марта 2018

На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия

С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет

Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»

Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы

Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»

Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году

Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно

На Одесской просят запретить грузовики

Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам

Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу

В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон

Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол

Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power

Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев

Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска

28 марта 2018

Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины

В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо

В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою

Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске

Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа

Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов

Фестивальные локации

Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат

Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно

В бывшем детприемнике откроют приют для собак

Как «Славгорводоканал» отработал минувший год

23 марта 2018

Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги

По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер

Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год

Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top