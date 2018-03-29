Из Славянска наконец-то вывезли ртуть

Напомним, что в 2017 году на территории города жители находили ртуть дважды. В первый раз это произошло в гаражном обществе, во второй - в частном секторе мкр-на Целинный, где вступивший в право наследства владелец гаража обнаружил около килограмма ядовитого вещества. Последний эпизод ознаменовался скандалом, ибо забрать у славянца отравляющее вещество отказались все, к кому он обращался - полиция, спасатели, горисполком.

С середины декабря 2017 года к теме подключилась общественная организация "Слов'янська січ", руководитель которой принес на аппаратное заседание банку с надписью «Ртуть», и это в итоге привело к эвакуации сотрудников. Подобные акции общественник устраивал на протяжении месяца, и в конце января мэр Славянска наконец-то объявил, что схема хранения и утилизации бесхозной ртути в городе разработана. Местом хранения опасных отходов определили КАТП, для их утилизации решено привлекать лицензированные предприятия, предусмотрев для этого в бюджете 100 тыс. грн. Еще через два месяца дело перешло в практическую плоскость.

Как рассказала ведущий специалист отдела предотвращения ЧС Славянского районного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур, 22 марта представителю специализированного предприятия «Харьков-ЭКО» было передано 27 кг 310 г металлической ртути, которая ранее хранилась на территории города, на базе 6-го отряда пожарно-спасательной службы (на фото).

Добавим, что "третируя" городскую власть по данной проблеме, общественность указывала и на другую ее грань - ртутьсодержащие лампы, используемые на объектах бюджетной и частной сферы. Эпицентром скандала стала тогда школа искусств, в подвале которой активисты нашли около полутысячи таких ламп. Инцидент катализировал проверку специалистами гороо остальных учреждений образования. Аналогичную работу провели и на других объектах коммунальной собственности. Как отчитались городские власти, использованные лампы из города вывезли. По словам главного эколога Славянска Ларисы Соловей, сейчас в городе работает комплексная комиссия государственной экологической инспекции. Одно из направлений - ртутьсодержащие лампы. В этом ракурсе инспекция изучила каждую школу и пообщалась с их директорами. К предоставленной ими и городским отделом образования документации претензий у комиссии не оказалось.