Из Славянска наконец-то вывезли ртуть

|29 марта 2018
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Такое сообщение появилось на сайте Славянского городского совета. Решению этой проблемы предшествовала эпопея противостояния представителей общественности и городского руководства.
Напомним, что в 2017 году на территории города жители находили ртуть дважды. В первый раз это произошло в гаражном обществе, во второй - в частном секторе мкр-на Целинный, где вступивший в право наследства владелец гаража обнаружил около килограмма ядовитого вещества. Последний эпизод ознаменовался скандалом, ибо забрать у славянца отравляющее вещество отказались все, к кому он обращался - полиция, спасатели, горисполком.
С середины декабря 2017 года к теме подключилась общественная организация "Слов'янська січ", руководитель которой принес на аппаратное заседание банку с надписью «Ртуть», и это в итоге привело к эвакуации сотрудников. Подобные акции общественник устраивал на протяжении месяца, и в конце января мэр Славянска наконец-то объявил, что схема хранения и утилизации бесхозной ртути в городе разработана. Местом хранения опасных отходов определили КАТП, для их утилизации решено привлекать лицензированные предприятия, предусмотрев для этого в бюджете 100 тыс. грн. Еще через два месяца дело перешло в практическую плоскость.
Как рассказала ведущий специалист отдела предотвращения ЧС Славянского районного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур, 22 марта представителю специализированного предприятия «Харьков-ЭКО» было передано 27 кг 310 г металлической ртути, которая ранее хранилась на территории города, на базе 6-го отряда пожарно-спасательной службы (на фото).
Добавим, что "третируя" городскую власть по данной проблеме, общественность указывала и на другую ее грань - ртутьсодержащие лампы, используемые на объектах бюджетной и частной сферы. Эпицентром скандала стала тогда школа искусств, в подвале которой активисты нашли около полутысячи таких ламп. Инцидент катализировал проверку специалистами гороо остальных учреждений образования. Аналогичную работу провели и на других объектах коммунальной собственности. Как отчитались городские власти, использованные лампы из города вывезли. По словам главного эколога Славянска Ларисы Соловей, сейчас в городе работает комплексная комиссия государственной экологической инспекции. Одно из направлений - ртутьсодержащие лампы. В этом ракурсе инспекция изучила каждую школу и пообщалась с их директорами. К предоставленной ими и городским отделом образования документации претензий у комиссии не оказалось.
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• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
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• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
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Комментарии к статье «Из Славянска наконец-то вывезли ртуть»
Такое сообщение появилось на сайте Славянского городского совета. Решению этой проблемы предшествовала эпопея противостояния представителей общественности и городского руководства.