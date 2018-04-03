Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его

Председатель Донецкой облгосадминисрации Павел Жебривский неоднократно упоминал об эффективном воздействии «волшебного пенделя». По сути, это выражение стало его мемом. На областной коллегии, которая состоялась 29 марта в Мирнограде, руководитель Донетчины наконец показал, как этот «пендель» выглядит.

На заседание Павел Жебривский привез с собой 5 статуэток в виде позолоченного сапога на подставке, украшенных надписью «чарівний пендель». По его словам, эти антипремии были специально изготовлены для руководителей городов и районов области. Таким образом глава области планирует заставить их более активно возрождать регион. Однако раздавать статуэтки губернатор не стал и увез их обратно в Краматорск.

Где были изготовлены «мотиваторы», и сколько на это ушло средств, не прозвучало. Однако общественная активистка из Краматорска Марина Романцова на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщила, что статуэтка оказалась практической копией российской антипремии «Народный пендель». Такую инициативу Федерация автовладельцев России осуществила еще в 2015 году.