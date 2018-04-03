По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы

В Славянске прекращено троллейбусное движение по маршруту №2 сообщением «Ж.-д. вокзал - Славкурорт». Эта мера вынужденная и связана с катастрофическим состоянием проезжей части улицы Колонтаевской - участок от пересечения с Торской до Шнурковской сплошь покрыт огромными выбоинами.

Об этом на аппаратном совещании 3 апреля сообщил начальник СТрУ Сергей Иванченко. Ранее ввиду данного обстоятельства управление было вынуждено увеличить интервал движения, а теперь и вовсе отменить его, чтобы не создавать угрозы жизни и здоровью пассажиров и сохранить в целости подвижной состав.

Объехать рытвины машины не в состоянии, поскольку едут вдоль проводов, равно как и преодолеть их, так как проходимость электротранспорта далека от возможностей вездехода.

По второму маршруту курсировали две единицы подвижного состава – низкопольный ЛАЗ и старенький ЮМЗ. Они не будут ходить до тех пор, пока дорогу не отремонтируют. Городской голова Вадим Лях сообщил, что в обладминистрации обещают приступить к работам, как только позволит погода – возможно, уже на этой неделе.