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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы

Антон Скворцов
3 апреля 2018 Просмотров: 95 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Троллейбусы не в состоянии проехать по совершенно разбитому участку дороги.
  • Колонтаевская - не единственная улица, по которой проехать практически невозможно. В таком же состоянии находятся и дорога на улице Смольной в микрорайоне Черевковка, о чем в редакцию «ТВ плюс» недавно сообщила местная жительница.

В Славянске прекращено троллейбусное движение по маршруту №2 сообщением «Ж.-д. вокзал - Славкурорт». Эта мера вынужденная и связана с катастрофическим состоянием проезжей части улицы Колонтаевской  - участок от пересечения с Торской до Шнурковской сплошь покрыт огромными выбоинами.

Об этом на аппаратном совещании 3 апреля сообщил начальник СТрУ Сергей Иванченко. Ранее ввиду данного обстоятельства управление было вынуждено увеличить интервал движения, а теперь и вовсе отменить его, чтобы не создавать угрозы жизни и здоровью пассажиров и сохранить в целости подвижной состав. 

Объехать рытвины машины не в состоянии, поскольку едут вдоль проводов, равно как и преодолеть их, так как проходимость электротранспорта далека от возможностей вездехода. 

По второму маршруту курсировали две единицы подвижного состава – низкопольный ЛАЗ и старенький ЮМЗ. Они не будут ходить до тех пор, пока дорогу не отремонтируют. Городской голова Вадим Лях сообщил, что в обладминистрации обещают приступить к работам, как только позволит погода – возможно, уже на этой неделе.

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Комментарии к статье «По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы»

В Славянске прекращено троллейбусное движение по маршруту №2 сообщением «Ж.-д. вокзал - Славкурорт». Эта мера вынужденная и связана с катастрофическим состоянием проезжей части улицы Колонтаевской  - участок от пересечения с Торской до Шнурковской сплошь покрыт огромными выбоинами.

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