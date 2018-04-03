По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы

|3 апреля 2018
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В Славянске прекращено троллейбусное движение по маршруту №2 сообщением «Ж.-д. вокзал - Славкурорт». Эта мера вынужденная и связана с катастрофическим состоянием проезжей части улицы Колонтаевской - участок от пересечения с Торской до Шнурковской сплошь покрыт огромными выбоинами.
Об этом на аппаратном совещании 3 апреля сообщил начальник СТрУ Сергей Иванченко. Ранее ввиду данного обстоятельства управление было вынуждено увеличить интервал движения, а теперь и вовсе отменить его, чтобы не создавать угрозы жизни и здоровью пассажиров и сохранить в целости подвижной состав.
Объехать рытвины машины не в состоянии, поскольку едут вдоль проводов, равно как и преодолеть их, так как проходимость электротранспорта далека от возможностей вездехода.
По второму маршруту курсировали две единицы подвижного состава – низкопольный ЛАЗ и старенький ЮМЗ. Они не будут ходить до тех пор, пока дорогу не отремонтируют. Городской голова Вадим Лях сообщил, что в обладминистрации обещают приступить к работам, как только позволит погода – возможно, уже на этой неделе.
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• Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины
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• Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»
• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
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• Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»
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• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
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Комментарии к статье «По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы»
В Славянске прекращено троллейбусное движение по маршруту №2 сообщением «Ж.-д. вокзал - Славкурорт». Эта мера вынужденная и связана с катастрофическим состоянием проезжей части улицы Колонтаевской - участок от пересечения с Торской до Шнурковской сплошь покрыт огромными выбоинами.