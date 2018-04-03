Схема саночистки готова к утверждению

|3 апреля 2018
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На очередную сессию Славянского горсовета, пленарное заседание которой назначено на 6 апреля, вынесен проект решения об утверждении схемы санитарной очистки города.
С основными положениями документа, в котором детально изложена существующая ситуация с утилизацией мусора и обозначена стратегия развития данной отрасли на два ближайших десятилетия, на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ 29 марта присутствующих познакомила начальник отдела экологии Лариса Соловей.
Прежде всего, схемой предусмотрено внедрение раздельного сбора мусора. С этой целью проанализирован состав отходов, которые образуются на территории города, и обозначено количество контейнеров и мусоровозов, необходимые для его утилизации.
К примеру, если по состоянию на 2017 год Славянск нуждался в 888 контейнерах (на самом деле, их гораздо меньше, отметила главный городской эколог), то к 2022 году потребность в них возрастет до 934 единиц. Из этого количества 628 штук должны предназначаться для ресурсоценных отходов, то есть содержащих подлежащие переработке компоненты, остальные – для смешанных ТБО. В данном случае речь идет о емкостях объемом 1,1 кубометра.
Авторы документа указывают, что в частном секторе выгрузка крупных баков проблематична, поэтому они предлагают осуществлять там раздельный сбор с помощью баков емкостью в четверть кубометра. При этом и те, и другие контейнеры необходимо мыть и дезинфицировать: летом – один раз в 10 дней, в другое время года – не реже одного раза в месяц. Кроме контейнеров, подсчитано и количество урн: на улицах их должно стоять 3790 штук.
Отдельный раздел схемы посвящен обращению с опасными отходами, чья суточная норма образования обозначена в размере 1,2 тонны. Для их сбора предлагается создать сеть приемных пунктов, а вывозом рекомендовано заняться КАТП, которому с этой целью предлагается получить лицензию.
Что касается техники, то, как отмечают разработчики документа, городу необходимы 7 мусоровозов вместимостью 17,5 «куба», шесть 10-тонных самосвалов и 17 ассенизационных бочек, четыре подметально-уборочных и 9 комбинированных машин, два снегопогрузчика, 6 тракторов, 4 мини-трактора, а также различное навесное оборудование. Кроме того, для решения технических проблем КП «Наружное освещение» предлагается купить автовышку и автокран, два пылесоса для уборки листьев, дробилку для пней и прочее.
Справедливости ради стоит отметить, что ближе всего к реальности ситуация с обеспеченностью мусоровозами, в остальном же все перечисленное можно отнести, скорее, к области фантастики.
Предусмотрено схемой и создание компост-центра, где будут перерабатываться в органическое удобрение растительные отходы: листва, ветви деревьев и прочее. Где будет находиться данное предприятие, еще не решили – пока мероприятие указано в качестве руководства к действию.
Потребность города в общественных туалетах определена в размере 25 единиц.
Общая сумма, которая потребуется для реализации первого этапа схемы саночистки (до 2022 года), составляет 55 миллионов гривен. Второй этап, который должен завершиться к 2037 году, потребует почти 120 миллионов.
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На очередную сессию Славянского горсовета, пленарное заседание которой назначено на 6 апреля, вынесен проект решения об утверждении схемы санитарной очистки города.