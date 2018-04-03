|3 апреля 2018
|Просмотров: 64
|
На прошлой неделе на проезжей части улицы Свободы в районе торгового центра «Атлант» появилось вертикально стоящее бревно, обмотанное желтой целлофановой лентой.
Таким образом кто-то обозначил огромную выбоину на дороге, которую не было видно под водой. Возможно, это сделал водитель, которому не посчастливилось угадать на своем пути «ловушку». Говорят, что ее жертвой стал уже не один автомобиль, у которых после ударов о края ямы пришлось менять колеса.
В минувшую пятницу проблемный участок обследовали специалисты «Славгорводоканала». Они откачали воду, но утечку не обнаружили. Спустя некоторое время рядом с бревном появился еще один «маяк» - деревянная тренога с красно-белой лентой, которая используется для ограждения опасных участков.
Добавим, что на ямочный ремонт улицы Свободы решением сессии горсовета уже выделено 40 тысяч гривен.
3 апреля 2018
• Выбоину на улице Свободы обозначили бревном
• Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году
• Схема саночистки готова к утверждению
• Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой
• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
• Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
29 марта 2018
• Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины
• Из Славянска наконец-то вывезли ртуть
• Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий
• Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»
• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
• С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет
• Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»
• Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы
• Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»
• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
• На Одесской просят запретить грузовики
• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
— 3 апреля 2018 —
На очередную сессию Славянского горсовета, пленарное заседание которой назначено на 6 апреля, вынесен проект решения об утверждении схемы санитарной очистки города.
— 3 апреля 2018 —
В Славянске прекращено троллейбусное движение по маршруту №2 сообщением «Ж.-д. вокзал - Славкурорт». Эта мера вынужденная и связана с катастрофическим состоянием проезжей части улицы Колонтаевской - участок от пересечения с Торской до Шнурковской сплошь покрыт огромными выбоинами.
— 3 апреля 2018 —
Председатель Донецкой облгосадминисрации Павел Жебривский неоднократно упоминал об эффективном воздействии «волшебного пенделя». По сути, это выражение стало его мемом. На областной коллегии, которая состоялась 29 марта в Мирнограде, руководитель Донетчины наконец показал, как этот «пендель» выглядит.
— 29 марта 2018 —
Славянск намерен присоединиться ко всеукраинской общественной организации, объединяющей органы местного самоуправления, под названием «Ассоциация городов Украины». Соответствующий проект решения вынесен на рассмотрение очередной сессии городского совета.
Приветствую, гость! Вход
3 апреля 2018
• Выбоину на улице Свободы обозначили бревном
• Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году
• Схема саночистки готова к утверждению
• Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой
• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
• Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
29 марта 2018
• Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины
• Из Славянска наконец-то вывезли ртуть
• Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий
• Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»
• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
• С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет
• Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»
• Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы
• Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»
• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
• На Одесской просят запретить грузовики
• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Выбоину на улице Свободы обозначили бревном»
На прошлой неделе на проезжей части улицы Свободы в районе торгового центра «Атлант» появилось вертикально стоящее бревно, обмотанное желтой целлофановой лентой.