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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

Выбоину на улице Свободы обозначили бревном

Антон Скворцов
3 апреля 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Образовавшуюся после зимы выбоину не было видно под слоем воды.

На прошлой неделе на проезжей части улицы Свободы в районе торгового центра «Атлант» появилось вертикально стоящее бревно, обмотанное желтой целлофановой лентой.

Таким образом кто-то обозначил огромную выбоину на дороге, которую не было видно под водой. Возможно, это сделал водитель, которому не посчастливилось угадать на своем пути «ловушку». Говорят, что ее жертвой стал уже не один автомобиль, у которых после ударов о края ямы пришлось менять колеса. 

В минувшую пятницу проблемный участок обследовали специалисты «Славгорводоканала». Они откачали воду, но утечку не обнаружили. Спустя некоторое время рядом с бревном появился еще один «маяк» - деревянная тренога с красно-белой лентой, которая используется для ограждения опасных участков. 

Добавим, что на ямочный ремонт улицы Свободы решением сессии горсовета уже выделено 40 тысяч гривен.

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Комментарии к статье «Выбоину на улице Свободы обозначили бревном»

На прошлой неделе на проезжей части улицы Свободы в районе торгового центра «Атлант» появилось вертикально стоящее бревно, обмотанное желтой целлофановой лентой.

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