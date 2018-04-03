Выбоину на улице Свободы обозначили бревном

Таким образом кто-то обозначил огромную выбоину на дороге, которую не было видно под водой. Возможно, это сделал водитель, которому не посчастливилось угадать на своем пути «ловушку». Говорят, что ее жертвой стал уже не один автомобиль, у которых после ударов о края ямы пришлось менять колеса.

В минувшую пятницу проблемный участок обследовали специалисты «Славгорводоканала». Они откачали воду, но утечку не обнаружили. Спустя некоторое время рядом с бревном появился еще один «маяк» - деревянная тренога с красно-белой лентой, которая используется для ограждения опасных участков.

Добавим, что на ямочный ремонт улицы Свободы решением сессии горсовета уже выделено 40 тысяч гривен.