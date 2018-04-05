Проезд в общественном транспорте дорожает

|5 апреля 2018
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Начиная с 6 апреля, в Славянске в очередной раз поднимаются тарифы на проезд в общественном транспорте. Его стоимость увеличивается на 50 копеек. Таким образом, проезд в автобусах будет стоить 5 гривен, в электротранспорте – 3 гривни.
Стоимость гражданских проездных билетов в троллейбусах составит 120 гривен, служебных - 150 грн, ученических – 40 грн, студенческих – 55 грн. Новые расценки были утверждены на заседании исполкома 4 апреля. Принятию решения предшествовали консультации, которые прошли в формате круглого стола и заседания форума местного развития – 21 и 23 февраля соответственно. В них участвовали представители общественных организаций, комитетов микрорайонов, депутаты горсовета и специалисты исполкома, руководители предприятий авто- и электротранспорта.
В ходе диалога стороны поддержали необходимость повышения тарифов. Более того: было выдвинуто предложение поднять расценки выше заявленного уровня при условии повышения уровня комфорта пассажироперевозок, в частности - оснащения остановочных пунктов пандусами для людей с ограниченными возможностями. Однако, как объяснила начальник отдела транспорта Римма Макиенко, действующими нормативно-правовыми актами, определяющими себестоимость предоставления услуг по перевозке пассажиров, оборудование инфраструктуры городских маршрутов за счет тарифов не предусмотрено.
Добавим, что в скором времени Славянск должен получить два новых троллейбуса, которые были приобретены за счет целевой субвенции из государственного бюджета. Первый должен прибыть с 15 по 20 апреля, второй – в начале мая.
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• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
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• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
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• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
• Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина
• ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей
3 апреля 2018
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• Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году
• Схема саночистки готова к утверждению
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• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
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Комментарии к статье «Проезд в общественном транспорте дорожает »
Начиная с 6 апреля, в Славянске в очередной раз поднимаются тарифы на проезд в общественном транспорте. Его стоимость увеличивается на 50 копеек. Таким образом, проезд в автобусах будет стоить 5 гривен, в электротранспорте – 3 гривни.