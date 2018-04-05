Проезд в общественном транспорте дорожает

Начиная с 6 апреля, в Славянске в очередной раз поднимаются тарифы на проезд в общественном транспорте. Его стоимость увеличивается на 50 копеек. Таким образом, проезд в автобусах будет стоить 5 гривен, в электротранспорте – 3 гривни.

Стоимость гражданских проездных билетов в троллейбусах составит 120 гривен, служебных - 150 грн, ученических – 40 грн, студенческих – 55 грн. Новые расценки были утверждены на заседании исполкома 4 апреля. Принятию решения предшествовали консультации, которые прошли в формате круглого стола и заседания форума местного развития – 21 и 23 февраля соответственно. В них участвовали представители общественных организаций, комитетов микрорайонов, депутаты горсовета и специалисты исполкома, руководители предприятий авто- и электротранспорта.

В ходе диалога стороны поддержали необходимость повышения тарифов. Более того: было выдвинуто предложение поднять расценки выше заявленного уровня при условии повышения уровня комфорта пассажироперевозок, в частности - оснащения остановочных пунктов пандусами для людей с ограниченными возможностями. Однако, как объяснила начальник отдела транспорта Римма Макиенко, действующими нормативно-правовыми актами, определяющими себестоимость предоставления услуг по перевозке пассажиров, оборудование инфраструктуры городских маршрутов за счет тарифов не предусмотрено.

Добавим, что в скором времени Славянск должен получить два новых троллейбуса, которые были приобретены за счет целевой субвенции из государственного бюджета. Первый должен прибыть с 15 по 20 апреля, второй – в начале мая.