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Фотофакт

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Проезд в общественном транспорте дорожает

Антон Скворцов
5 апреля 2018 Просмотров: 32 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Проезд в троллейбусах будет стоить 3 гривни, в автобусах – 5 гривен.

Начиная с 6 апреля, в Славянске в очередной раз поднимаются тарифы на проезд в общественном транспорте. Его стоимость увеличивается на 50 копеек. Таким образом, проезд в автобусах будет стоить 5 гривен, в электротранспорте – 3 гривни. 

Стоимость гражданских проездных билетов в троллейбусах составит 120 гривен, служебных - 150 грн, ученических – 40 грн, студенческих – 55 грн. Новые расценки были утверждены на заседании исполкома 4 апреля. Принятию решения предшествовали консультации, которые прошли в формате круглого стола и заседания форума местного развития – 21 и 23 февраля соответственно. В них участвовали представители общественных организаций, комитетов микрорайонов, депутаты горсовета и специалисты исполкома, руководители предприятий авто- и электротранспорта. 

В ходе диалога стороны поддержали необходимость повышения тарифов. Более того: было выдвинуто предложение поднять расценки выше заявленного уровня при условии повышения уровня комфорта пассажироперевозок, в частности - оснащения остановочных пунктов пандусами для людей с ограниченными возможностями. Однако, как объяснила начальник отдела транспорта Римма Макиенко, действующими нормативно-правовыми актами, определяющими себестоимость предоставления услуг по перевозке пассажиров, оборудование инфраструктуры городских маршрутов за счет тарифов не предусмотрено. 

Добавим, что в скором времени Славянск должен получить два новых троллейбуса, которые были приобретены за счет целевой субвенции из государственного бюджета. Первый должен прибыть с 15 по 20 апреля, второй – в начале мая.

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Комментарии к статье «Проезд в общественном транспорте дорожает »

Начиная с 6 апреля, в Славянске в очередной раз поднимаются тарифы на проезд в общественном транспорте. Его стоимость увеличивается на 50 копеек. Таким образом, проезд в автобусах будет стоить 5 гривен, в электротранспорте – 3 гривни. 

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