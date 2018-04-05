Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля

В этом году отопительный сезон для многоквартирного сектора заканчивается 9 апреля. Соответствующее решение было одобрено на заседании исполкома.

Эту дату начальник УЖКХ Андрей Секлецов объяснил истечением нормативного срока в 176 дней, который предусмотрен для подачи централизованного отопления.

Судя по всему, уже наступило устойчивое тепло, так что мерзнуть жителям квартир не придется: в течение недели, начиная с 9 апреля, синоптики обещают 18-22 градуса днем и 6-13 градусов ночью.