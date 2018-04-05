|5 апреля 2018
|Просмотров: 23
|
В апреле в городе стартовала вторая акция по стерилизации бездомных животных. На этот раз расходы по оплате транспорта, отлова и услуг врача оплачивает городской бюджет.
Как рассказала активистка общественной организации «Дай шанс» Елена Бойко, первый этап стерилизации проводился в Славянске 27-28 февраля и осуществлялся за средства, собранные волонтерами. Тогда было затрачено 16,5 тыс., стерилизовано 29 бездомных животных. На акцию, которая началась 2 апреля, горсовет выделил 42 тыс. грн, их планируется освоить до конца недели. Стерилизацию выполняют приглашенные из Харькова ветеринары (на фото). Места, где производится отлов, определяются по данным УЖКХ, куда стекаются жалобы на агрессивных животных. Среди них – территория возле женской консультации, ул. Королева и другие обжитые собаками участки города. Часть животных волонтерам привозят так называемые «опекуны» - люди, которые подкармливают четвероногих бездомных и пускают на ночь в теплые помещения. В этих случаях животных после стерилизации возвращают в привычный ареал обитания.
Волонтеры обращаются к жителям города с призывом принять посильное участие в решении проблемы бродячих животных. Связаться с активистами ОО «Дай шанс» можно по телефонам (050) 767-97-33 и (050) 874-08-23, а подробнее познакомиться с их деятельностью - в социальных сетях, где зоозащитники создали группу «Дай шанс на помощь бездомным собакам Славянска».
5 апреля 2018
• Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году
• В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами
• В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом
• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
• Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля
• В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных
• Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон
• Поколение Z: гаджеты или книги
• Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия
• Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне
• Проезд в общественном транспорте дорожает
4 апреля 2018
• В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»
• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
• Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина
• ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей
3 апреля 2018
• Выбоину на улице Свободы обозначили бревном
• Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году
• Схема саночистки готова к утверждению
• Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой
• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
• Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
— 5 апреля 2018 —
По результатам мониторинга Центров предоставления административных услуг, Славянский ЦПАУ занял второе место в Донецкой области.
— 5 апреля 2018 —
В этом году отопительный сезон для многоквартирного сектора заканчивается 9 апреля. Соответствующее решение было одобрено на заседании исполкома.
— 5 апреля 2018 —
Начиная с 6 апреля, в Славянске в очередной раз поднимаются тарифы на проезд в общественном транспорте. Его стоимость увеличивается на 50 копеек. Таким образом, проезд в автобусах будет стоить 5 гривен, в электротранспорте – 3 гривни.
— 3 апреля 2018 —
На прошлой неделе на проезжей части улицы Свободы в районе торгового центра «Атлант» появилось вертикально стоящее бревно, обмотанное желтой целлофановой лентой.
Приветствую, гость! Вход
5 апреля 2018
• Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году
• В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами
• В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом
• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
• Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля
• В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных
• Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон
• Поколение Z: гаджеты или книги
• Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия
• Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне
• Проезд в общественном транспорте дорожает
4 апреля 2018
• В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»
• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
• Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина
• ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей
3 апреля 2018
• Выбоину на улице Свободы обозначили бревном
• Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году
• Схема саночистки готова к утверждению
• Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой
• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
• Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных»
В апреле в городе стартовала вторая акция по стерилизации бездомных животных. На этот раз расходы по оплате транспорта, отлова и услуг врача оплачивает городской бюджет.