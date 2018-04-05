В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных

В апреле в городе стартовала вторая акция по стерилизации бездомных животных. На этот раз расходы по оплате транспорта, отлова и услуг врача оплачивает городской бюджет.

Как рассказала активистка общественной организации «Дай шанс» Елена Бойко, первый этап стерилизации проводился в Славянске 27-28 февраля и осуществлялся за средства, собранные волонтерами. Тогда было затрачено 16,5 тыс., стерилизовано 29 бездомных животных. На акцию, которая началась 2 апреля, горсовет выделил 42 тыс. грн, их планируется освоить до конца недели. Стерилизацию выполняют приглашенные из Харькова ветеринары (на фото). Места, где производится отлов, определяются по данным УЖКХ, куда стекаются жалобы на агрессивных животных. Среди них – территория возле женской консультации, ул. Королева и другие обжитые собаками участки города. Часть животных волонтерам привозят так называемые «опекуны» - люди, которые подкармливают четвероногих бездомных и пускают на ночь в теплые помещения. В этих случаях животных после стерилизации возвращают в привычный ареал обитания.

Волонтеры обращаются к жителям города с призывом принять посильное участие в решении проблемы бродячих животных. Связаться с активистами ОО «Дай шанс» можно по телефонам (050) 767-97-33 и (050) 874-08-23, а подробнее познакомиться с их деятельностью - в социальных сетях, где зоозащитники создали группу «Дай шанс на помощь бездомным собакам Славянска».