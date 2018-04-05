В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами

Об этом сообщил городской голова Вадим Лях, комментируя отчет замначальника учреждения Дмитрия Светличного об итогах работы в 2017 году. Первое место, по данным мэра, занял Мариупольский админцентр.

Также Вадим Лях поделился, что на майской сессии городской совет выделит деньги на покупку дорогостоящего оборудования, которое ЦПАУ будет использовать для изготовления ID-карт. Цель этого – покончить с очередями за документами.

«Сегодня в паспортном столе работают два таких комплекса. Безусловно, не хватает времени, чтобы удовлетворить все заявки на паспорта и загранпаспорта. В ЦПАУ будут установлены шесть комплексов», - рассказал мэр. За счет средств местного бюджета приобретут четыре единицы оборудования, еще две будут предоставлены в рамках Программы развития ООН, которая занимается строительством нового здания для расширения админцентра. Стоимость одного комплекса – порядка 400 тысяч гривен. Озвученные планы градоначальник охарактеризовал как «амбициозные».