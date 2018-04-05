|5 апреля 2018
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По результатам мониторинга Центров предоставления административных услуг, Славянский ЦПАУ занял второе место в Донецкой области.
Об этом сообщил городской голова Вадим Лях, комментируя отчет замначальника учреждения Дмитрия Светличного об итогах работы в 2017 году. Первое место, по данным мэра, занял Мариупольский админцентр.
Также Вадим Лях поделился, что на майской сессии городской совет выделит деньги на покупку дорогостоящего оборудования, которое ЦПАУ будет использовать для изготовления ID-карт. Цель этого – покончить с очередями за документами.
«Сегодня в паспортном столе работают два таких комплекса. Безусловно, не хватает времени, чтобы удовлетворить все заявки на паспорта и загранпаспорта. В ЦПАУ будут установлены шесть комплексов», - рассказал мэр. За счет средств местного бюджета приобретут четыре единицы оборудования, еще две будут предоставлены в рамках Программы развития ООН, которая занимается строительством нового здания для расширения админцентра. Стоимость одного комплекса – порядка 400 тысяч гривен. Озвученные планы градоначальник охарактеризовал как «амбициозные».
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• В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами
• В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом
• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
• Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля
• В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных
• Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон
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• Проезд в общественном транспорте дорожает
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• В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»
• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
• Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина
• ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей
3 апреля 2018
• Выбоину на улице Свободы обозначили бревном
• Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году
• Схема саночистки готова к утверждению
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• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
• Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
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По результатам мониторинга Центров предоставления административных услуг, Славянский ЦПАУ занял второе место в Донецкой области.